La Rioja fortalece su compromiso con la búsqueda de Ramona "Peli" Mercado

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Las autoridades provinciales, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, han reafirmado su compromiso en la búsqueda de Ramona Nicolasa Mercado, quien desapareció el 26 de abril de 2005 en la ciudad Capital. Este día se conmemora como un momento de reflexión y persistencia en la lucha por la memoria y los derechos humanos en La Rioja.

La desaparición de «Peli», que ocurrió en el trayecto entre su hogar y el de sus abuelos en el barrio El Sembrador, ha mantenido viva la esperanza de su familia durante todos estos años. La imagen actualizada de cómo podría verse ha sido difundida como parte de los esfuerzos para generar nuevos indicios sobre su paradero.

El Gobierno provincial ha expresado su apoyo a la familia Mercado y ha recordado que la búsqueda no cesa. Además, se hace un llamado a la comunidad para que colabore en la lucha contra la trata de personas, un delito que vulnera los derechos humanos y la libertad de las víctimas. Para quienes tengan información, se puede comunicar de manera anónima a través de la Línea Nacional 134 o la línea local de emergencia 911.

A más de dos décadas de su desaparición, el interrogante «¿Dónde está Peli?» sigue vigente, demandando respuestas y manteniendo viva la memoria en toda la sociedad riojana.