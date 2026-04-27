Lunes, 27 de Abril 2026
La Rioja fortalece su compromiso con la búsqueda de Ramona "Peli" Mercado
La Rioja

La Rioja fortalece su compromiso con la búsqueda de Ramona "Peli" Mercado

El 26 de abril marca un nuevo aniversario de la desaparición de Ramona Nicolasa "Peli" Mercado, vista por última vez en 2005. Las autoridades reafirman su compromiso en la búsqueda y recuerdan la línea 134 para recibir información. La lucha por justicia y memoria continúa viva en La Rioja.

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Las autoridades provinciales, junto a la Secretaría de Derechos Humanos, han reafirmado su compromiso en la búsqueda de Ramona Nicolasa Mercado, quien desapareció el 26 de abril de 2005 en la ciudad Capital. Este día se conmemora como un momento de reflexión y persistencia en la lucha por la memoria y los derechos humanos en La Rioja.

La desaparición de «Peli», que ocurrió en el trayecto entre su hogar y el de sus abuelos en el barrio El Sembrador, ha mantenido viva la esperanza de su familia durante todos estos años. La imagen actualizada de cómo podría verse ha sido difundida como parte de los esfuerzos para generar nuevos indicios sobre su paradero.

El Gobierno provincial ha expresado su apoyo a la familia Mercado y ha recordado que la búsqueda no cesa. Además, se hace un llamado a la comunidad para que colabore en la lucha contra la trata de personas, un delito que vulnera los derechos humanos y la libertad de las víctimas. Para quienes tengan información, se puede comunicar de manera anónima a través de la Línea Nacional 134 o la línea local de emergencia 911.

A más de dos décadas de su desaparición, el interrogante «¿Dónde está Peli?» sigue vigente, demandando respuestas y manteniendo viva la memoria en toda la sociedad riojana.

Etiquetas: la rioja derechos humanos búsqueda de personas memoria colectiva trata de personas gobierno provincial
TL;DR

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