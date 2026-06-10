Miércoles, 10 de Junio 2026
La Rioja

Marcha pacífica en La Rioja: la comunidad exige justicia por Jessica Mercado

La comunidad de La Rioja se movilizará el miércoles 10 a las 10:00 AM desde la Plaza 25 hacia la Fiscalía, exigiendo justicia en el femicidio de Jessica Mercado. La marcha busca visibilizar la problemática de la violencia de género y demandar respuestas del Tribunal Superior de Justicia, resaltando la necesidad de erradicar la impunidad en estos casos. Se espera una participación masiva que refleje el compromiso social por los derechos de las mujeres y la igualdad de género.

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Marcha pacífica en La Rioja: la comunidad exige justicia por Jessica Mercado
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El miércoles 10, la comunidad de La Rioja se unirá en una marcha bajo el lema «Justicia, verdad y no más impunidad» para exigir avances en la causa del femicidio de Jessica Mercado. La convocatoria tiene como objetivo visibilizar el reclamo de justicia y presionar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para que entregue el expediente del caso. La movilización, que comenzará a las 10:00 AM desde la Plaza 25, se dirigirá hacia la Fiscalía.

Este evento se produce en un contexto en el que la violencia de género y los femicidios siguen siendo problemáticas críticas en el país. Los organizadores enfatizan la necesidad de alzar la voz contra estas injusticias, recordando que «somos el grito de las que ya no tienen voz; no más femicidios en La Rioja, no más una Jessica». La marcha no solo busca respuestas en el caso de Jessica, sino también erradicar la impunidad que rodea a estos delitos.

La participación de la sociedad civil es fundamental para enviar un mensaje contundente a las autoridades sobre la urgencia de actuar frente a la violencia de género. Este tipo de movilizaciones ha crecido en todo el país, reflejando un compromiso por la defensa de los derechos humanos y la igualdad de género, así como la necesidad de reformar la cultura que perpetúa estas violencias. La organización de la marcha ha subrayado que la falta de acción en casos como el de Jessica Mercado alimenta un ciclo de impunidad que afecta a todas las mujeres.

Etiquetas: la rioja marcha por justicia femicidio violencia de género tribunal superior de justicia derechos humanos
TL;DR

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