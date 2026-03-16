La Rioja implementa plan de educación vial en escuelas para mejorar la seguridad de los estudiantes

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La Secretaría de Política Socioeducativas, en colaboración con la Subsecretaría de Seguridad Vial, ha lanzado una iniciativa para integrar contenidos sobre movilidad responsable en el sistema educativo mediante el Plan Estratégico Educativo en Seguridad Vial 2026. Este plan, que se implementa en La Rioja, busca fortalecer la educación en seguridad vial a través de una sinergia entre organismos provinciales, municipales y educativos.

La Coordinación de Educación Vial está trabajando en la ejecución de este programa, que forma parte de la Mesa General de Seguridad Vial Integral. Este espacio reúne a varios actores provinciales con el objetivo de llevar a cabo acciones de concientización y prevención relacionadas con la movilidad segura. Según Natalia del Valle Mercado, se busca involucrar a todos los departamentos de la provincia mediante mesas interinstitucionales.

Un componente esencial de esta propuesta es la inclusión de contenidos sobre seguridad vial en la currícula escolar, abordados desde distintas asignaturas. Se prevé la capacitación de formadores en cada institución educativa, donde los docentes recibirán formación específica y desarrollarán proyectos pedagógicos. Además, se establecerán dos fechas en el calendario escolar provincial: el 10 de junio, Día de la Seguridad Vial, y el 5 de octubre, jornada de conmemoración del camino y la educación vial, con actividades dirigidas a toda la comunidad educativa.