La Rioja se prepara para una semana de frío extremo y precipitaciones intensas

Un frente frío ingresará esta semana, provocando un descenso drástico de temperaturas y condiciones inestables. Se prevén lluvias y posible nevadas en las zonas altas.

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Un frente frío comenzará a afectar a La Rioja esta semana, trayendo consigo un descenso notable de las temperaturas y condiciones inestables. El Sistema Integrado de Alerta Temprana (SIAT) alertó sobre un episodio de frío extremo que impactará en gran parte del territorio provincial. Las proyecciones indican que el periodo más crítico se dará entre el miércoles y el jueves.

Se anticipa que las temperaturas máximas apenas alcanzarán los 15°C, mientras que las mínimas se mantendrán cerca de los 5°C. La sensación térmica será aún más baja debido a la intensidad del viento del sur. Además, la humedad podría provocar precipitaciones durante estos días, con la posibilidad de que se registre nieve en las zonas más altas.

Las autoridades recomiendan a la población adoptar precauciones ante el brusco cambio de temperatura y el uso seguro de calefacción. Se aconseja mantenerse informados a través de los canales oficiales y los reportes diarios del SIAT, ya que las condiciones pueden variar conforme avance el frente frío.