Viernes, 10 de Abril 2026
La Riojana reafirma su compromiso: no habrá cambios en el Consejo de Administración
La Rioja

La Riojana reafirma su compromiso: no habrá cambios en el Consejo de Administración

La Riojana Cooperativa desmintió rumores sobre una renuncia masiva en su Consejo de Administración, asegurando que operan con normalidad y que tomarán acciones legales por la desinformación.

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La Riojana Cooperativa emitió un comunicado este viernes 10 de abril, desmintiendo rumores sobre una supuesta renuncia masiva en su Consejo de Administración. La cooperativa rechazó categóricamente estas versiones, que se difundieron rápidamente en medios locales, y expresó su malestar por la desinformación que busca alterar la paz institucional de la entidad.

En el comunicado, autoridades de La Riojana aseguraron que la operatividad de la cooperativa no se ha visto afectada y que el Consejo de Administración sigue trabajando con normalidad. Además, señalaron que, aunque existen espacios de debate interno, estos son parte del funcionamiento democrático y no indican una crisis de mando.

La cooperativa anunció que tomará acciones legales contra quienes propagaron información errónea, buscando proteger su reputación y la confianza de sus asociados. Finalmente, hicieron un llamado a la ética periodística, instando a los comunicadores a verificar la información a través de canales oficiales.

Etiquetas: la rioja la riojana cooperativa desinformación consejo de administración noticias falsas responsabilidad periodística
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