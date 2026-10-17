Sábado, 17 de Octubre 2026
La Rioja

Lluvias intensas afectan a La Rioja y generan preocupación en la población este viernes

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por lluvias persistentes en La Rioja, con acumulados de 20 a 40 milímetros, que podrían afectar la agricultura y el turismo. Se recomienda precaución ante posibles tormentas fuertes.

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Redacción Equipo Editorial
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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvias persistentes en La Rioja, Córdoba y San Luis para la tarde y noche de este viernes 16 de octubre. Se prevén acumulados de entre 20 y 40 milímetros, con la posibilidad de que se superen en forma puntual. Las localidades afectadas en La Rioja incluyen General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza, donde se espera que las lluvias sean de intensidad moderada a localmente fuerte.

Además, el SMN informa sobre un contexto de inestabilidad en varias provincias argentinas, caracterizado por tormentas aisladas en Neuquén, que podrían generar precipitaciones intensas y granizo. En esta provincia, se anticipan lluvias de entre 10 y 20 milímetros, con potencial de registros superiores.

Las alertas meteorológicas pueden afectar diversas actividades económicas, especialmente en los sectores agrícola y turístico. Se recomienda a la población estar atenta a las actualizaciones del SMN y adoptar precauciones en las áreas donde se prevén acumulados significativos de lluvia. La vigilancia de la situación es esencial para determinar el impacto de estas condiciones climáticas.

Etiquetas: la rioja lluvias alerta meteorológica smn clima agricultura
TL;DR

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