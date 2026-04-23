Locales de La Rioja incorporarán pictogramas para mejorar la inclusión de clientes

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Recientemente, el Concejo Deliberante de la Capital aprobó la Ordenanza N.° 6803, con el fin de promover la autonomía y el derecho a la libre elección en el consumo de restaurantes, bares y eventos populares. Esta medida busca establecer un modelo municipal más inclusivo, en el marco de un debate que enfatiza la importancia de un desarrollo planificado y sostenible para la ciudad.

La normativa modifica el Plan Urbano (Ordenanza N.° 2225/92) y establece regulaciones sobre aspectos urbanísticos, como alturas y usos del suelo. Se busca limitar el crecimiento vertical en el área central para preservar la identidad cultural y proteger edificios patrimoniales. También se firmó un convenio entre el Concejo y el Instituto Superior en Formación Docente y Técnica “Prof. Alberto Crulcich”, que permitirá a alumnos realizar prácticas preprofesionales en el programa “Soy Concejalito por un Día”.

Un aspecto adicional de la normativa es la inclusión de “cartas con pictogramas para personas neurodivergentes” en los locales gastronómicos, garantizando así derechos a la igualdad y a la libre elección de consumo. Este enfoque abarca restaurantes, casas de comida, heladerías y eventos donde se expendan alimentos, promoviendo una mayor inclusión en la oferta gastronómica.