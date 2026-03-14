Domingo, 15 de Marzo 2026
Mejoras en el acceso a la justicia: el TSJ implementa cambios estructurales en La Rioja
La Rioja

Mejoras en el acceso a la justicia: el TSJ implementa cambios estructurales en La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja implementará una reestructuración en las Salas Unipersonales, optimizando recursos humanos y mejorando el acceso a la justicia. La medida busca resolver problemas de sobrecarga laboral y se alineará con la llegada del expediente digital "Joaquín". Se espera un impacto positivo en la gestión judicial.

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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de La Rioja ha decidido reestructurar las Salas Unipersonales de las Cámaras en lo Civil, Comercial y de Minas con el fin de optimizar la gestión de causas y facilitar el acceso a la justicia. Esta medida responde a la identificación de problemas como la sobrecarga laboral y la distribución ineficaz de tareas dentro del sistema judicial.

La implementación de esta reestructuración incluirá la redistribución de recursos humanos y está ligada al lanzamiento del expediente digital “Joaquín”, que comenzará a operar el 13 de abril de 2026 en las Cámaras mencionadas y el 11 de mayo de 2026 en los Juzgados de Familia y Niñez. Según el Acuerdo Administrativo N° 41, firmado el 11 de marzo de 2026, se conformarán equipos de trabajo para cada Sala, asegurando la integridad de los derechos y la carrera de jueces y funcionarios.

Como parte de las nuevas medidas, se asignará un secretario o secretaria a cada Sala Unipersonal y se realizará una redistribución del personal administrativo para garantizar un funcionamiento más eficiente. Además, se reorganizarán los espacios físicos y se mejorará el equipamiento informático, coordinado por la Secretaría Administrativa del TSJ junto al Área de Infraestructura y Mantenimiento.

Etiquetas: la rioja tribunal superior de justicia reestructuración acceso a la justicia expediente digital organización judicial
TL;DR

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