Martes, 30 de Junio 2026
La Rioja

Mejoras en rutas de La Rioja: Vialidad Provincial avanza en conservación y transitabilidad

Las cuadrillas de Vialidad Provincial intensifican la conservación de rutas en La Rioja, abarcando trabajos en las rutas Nº 3, 5, 6, 8 y 25. Estas mejoras buscan garantizar una mejor transitabilidad en la capital y el interior, con acciones de enripiado y limpieza en diversas localidades.

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Mejoras en rutas de La Rioja: Vialidad Provincial avanza en conservación y transitabilidad
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Las cuadrillas de Vialidad Provincial han intensificado las tareas de conservación y mantenimiento en la red vial de La Rioja. Este esfuerzo busca mejorar la transitabilidad en varios departamentos, abarcando rutas, caminos rurales y accesos estratégicos tanto en la Capital como en el interior provincial.

En la Capital, se han concentrado en las rutas provinciales Nº 3, 5, 6, 8 y 25. En la Ruta Nº 3, se realizaron tareas de limpieza de banquinas y aporte de material granular. En la Ruta Nº 5, se llevó a cabo la mejora integral de la calzada, mientras que en la Ruta Nº 6 se ejecutó perfilado de banquinas. Además, en la Ruta Nº 8, se realizaron trabajos de acondicionamiento de accesos.

En el interior, los departamentos de Juan Facundo Quiroga, Rosario Vera Peñaloza, San Martín y Ángel Vicente Peñaloza también recibieron atención, con trabajos en las rutas provinciales Nº 27 y Nº 28. En Chilecito, los operativos se centraron en la Ruta Provincial Nº 14, mientras que en Famatina, se llevaron a cabo obras de defensa del río en Santo Domingo. En San Blas de los Sauces, se avanzó en el mantenimiento del camino entre La Pirgua y Los Sauces.

Etiquetas: la rioja vialidad provincial obras públicas conservación de rutas mantenimiento de caminos chilecito
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