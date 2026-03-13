Viernes, 13 de Marzo 2026
Nueva oficina del Ministerio Público Fiscal promete mayor transparencia en denuncias en La Rioja
La Rioja

Nueva oficina del Ministerio Público Fiscal promete mayor transparencia en denuncias en La Rioja

La creación de la Oficina de Control y Fiscalización en La Rioja busca mejorar la atención y seguimiento de denuncias por violencia de género, priorizando casos críticos. La iniciativa pretende optimizar el acceso a la justicia y responder con rapidez a las víctimas en riesgo, tras preocupaciones sobre demoras en medidas de protección.

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La creación de la Oficina de Control y Fiscalización en La Rioja busca optimizar el acceso a la justicia en casos de violencia de género. Esta nueva iniciativa, impulsada por el fiscal general Javier Vallejos, estará a cargo de Juan Pablo Minué Belber y contará con personal especializado para la recepción de denuncias penales.

Ubicada en Buenos Aires 180, la oficina se enfocará en el seguimiento técnico de cada denuncia y la detección temprana de víctimas vulnerables. Con la implementación de mecanismos de alerta, se pretende identificar rápidamente los casos que involucren a personas en riesgo, garantizando una atención prioritaria para situaciones críticas.

Además, esta nueva oficina complementará otras áreas del Ministerio Público Fiscal, como la Unidad Fiscal de Violencia de Género y la Dirección de Atención a la Víctima del Delito. En un caso reciente, la justicia otorgó un botón antipánico a una mujer tras la viralización de su pedido, destacando la necesidad de respuestas más rápidas ante situaciones de extrema urgencia.

Etiquetas: la rioja violencia de género oficina de control y fiscalización justicia mpf protección a víctimas
TL;DR

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