Nuevos controles de circulación en la Escuela Polivalente de Arte para mejorar la seguridad

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Las autoridades de la Escuela Polivalente de Arte han establecido nuevos controles de circulación con el fin de mejorar la seguridad en el establecimiento. Esta normativa limita el uso de los sanitarios, kioscos y talleres, restringiendo la libertad de movimiento de los alumnos durante la jornada escolar.

De acuerdo con el reciente reglamento, los estudiantes podrán acceder a los sanitarios únicamente durante los recreos, a menos que cuenten con una autorización del docente. Esta decisión ha suscitado diversas opiniones en la comunidad educativa, donde algunos padres consideran que la medida es excesiva y podría afectar el bienestar de los alumnos.

Además, se ha estipulado que en situaciones excepcionales, el docente debe informar al preceptor y el alumno será escoltado por personal institucional al salir del aula. Las autoridades han justificado estas acciones en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en entornos educativos, lo que ha motivado políticas más estrictas a nivel nacional.

A pesar de las intenciones de mejorar la seguridad, padres y docentes han expresado su inquietud sobre la efectividad de estas medidas, advirtiendo que podrían generar un ambiente de estrés. La escuela ha habilitado un canal de diálogo con la comunidad para evaluar el impacto de estas normativas y considerar posibles ajustes.