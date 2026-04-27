Lunes, 27 de Abril 2026
Preocupaciones ambientales detienen proyecto olivícola en Guandacol por parte de vecinos.
La Rioja

Preocupaciones ambientales detienen proyecto olivícola en Guandacol por parte de vecinos.

Desde la madrugada, un corte total en la calle Copiapó Norte afecta el acceso a La Troya, crítico para la empresa Sol Frutt. La Asamblea de Vecinos de Guandacol exige transparencia y protección de recursos naturales, intensificando un conflicto por el manejo de proyectos olivícolas y mineros en la región. La situación resalta la necesidad de un diálogo urgente entre la comunidad y las empresas.

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Desde las 05:00 horas de este lunes, un grupo de vecinos de Guandacol ha iniciado un corte total de actividades en el acceso por calle Copiapó Norte, afectando el flujo logístico de la empresa Sol Frutt, que trabaja en un proyecto olivícola en la zona de La Troya. La medida de fuerza, que no es nueva, ha aumentado en intensidad debido a la falta de respuestas sobre el manejo de recursos naturales y las operaciones de la empresa Vicuña.

Los manifestantes fundamentan su protesta en tres ejes principales: la protección de recursos, la soberanía territorial y la transparencia en la gestión de proyectos. Expresan su preocupación por el impacto ambiental, el uso del agua y el libre acceso a la zona de La Troya, que es de gran valor arqueológico y natural. Adicionalmente, solicitan informes sobre las habilitaciones y el alcance de los proyectos olivícolas y mineros en la región.

La situación ha generado tensiones entre la comunidad y las empresas, lo que resalta la necesidad de abordar las inquietudes de los vecinos de manera urgente. Las autoridades locales han recomendado a los conductores circular con precaución y mantenerse informados sobre la situación, ya que aún no se ha definido un horario de finalización para el corte.

Etiquetas: guandacol felipe varela corte de ruta protesta recursos naturales medio ambiente
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