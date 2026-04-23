Protocolo innovador en La Rioja para combatir la violencia en las escuelas

El Gobierno de La Rioja ha implementado un nuevo protocolo provincial para abordar manifestaciones de amenazas de violencia en instituciones educativas. Este protocolo surge a raíz de la aparición de mensajes y expresiones que sugieren posibles actos de violencia extrema en el entorno escolar.
El objetivo principal es establecer criterios claros de intervención que permitan una respuesta rápida y coordinada. Se busca asegurar la protección integral de los estudiantes y del personal educativo, prevenir situaciones de riesgo y promover un enfoque pedagógico y preventivo en lugar de respuestas punitivas.
Este protocolo se fundamenta en la Ley Provincial N° 8.848 y la Ley Nacional N° 26.206 de Educación Nacional, así como en normativas vigentes. Es de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada de nivel primario y secundario.
Las situaciones que se consideran para la intervención incluyen pintadas que hagan referencia a ataques, mensajes en redes sociales y amenazas verbales entre estudiantes. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca fortalecer la convivencia escolar y priorizar el bienestar emocional de la comunidad educativa.