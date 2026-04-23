Protocolo innovador en La Rioja para combatir la violencia en las escuelas

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El Gobierno de La Rioja ha implementado un nuevo protocolo provincial para abordar manifestaciones de amenazas de violencia en instituciones educativas. Este protocolo surge a raíz de la aparición de mensajes y expresiones que sugieren posibles actos de violencia extrema en el entorno escolar.

El objetivo principal es establecer criterios claros de intervención que permitan una respuesta rápida y coordinada. Se busca asegurar la protección integral de los estudiantes y del personal educativo, prevenir situaciones de riesgo y promover un enfoque pedagógico y preventivo en lugar de respuestas punitivas.

Este protocolo se fundamenta en la Ley Provincial N° 8.848 y la Ley Nacional N° 26.206 de Educación Nacional, así como en normativas vigentes. Es de aplicación obligatoria en todas las instituciones educativas de gestión estatal y privada de nivel primario y secundario.

Las situaciones que se consideran para la intervención incluyen pintadas que hagan referencia a ataques, mensajes en redes sociales y amenazas verbales entre estudiantes. Con esta iniciativa, el Gobierno provincial busca fortalecer la convivencia escolar y priorizar el bienestar emocional de la comunidad educativa.