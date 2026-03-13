Proyección gratuita de "Un pueblo hecho canción" en honor a Ramón Navarro

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En conmemoración del natalicio de Ramón Navarro, se proyectará el documental “Un pueblo hecho canción” de manera gratuita. Este film resalta la trayectoria del cantautor riojano y su estrecha relación con su tierra natal, además de su impacto en la música popular argentina.

Navarro, conocido por composiciones como “Coplas del Valle” y “Chayita del Vidalero”, ha dejado una huella significativa en el folclore nacional. Integró el Conjunto Los Quilla Huasi durante diez años y su obra fue interpretada por destacados artistas como Mercedes Sosa y León Gieco. El documental, estrenado en 2014, narra cómo el pueblo de Chuquis lo homenajeó nombrando calles con títulos de sus canciones, reflejando así su profundo vínculo con el entorno.

La producción incluye material de archivo exclusivo y presenta una versión inédita de “Chaya de los pobres”. Además, se destacan colaboraciones con artistas como Chito Ceballos y Ramiro González. “Un pueblo hecho canción” ha sido reconocida en festivales, incluyendo la apertura del Festival Latinoamericano de Cortometrajes Imágenes Sociales en La Rioja en 2017.