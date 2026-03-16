Lunes, 16 de Marzo 2026
Resultados de la evaluación de primer grado: 4.691 estudiantes en La Rioja fueron analizados
La Rioja

Resultados de la evaluación de primer grado: 4.691 estudiantes en La Rioja fueron analizados

El Ministerio de Educación de La Rioja evaluó a 4.691 estudiantes de primer grado en 360 escuelas, buscando mejorar la lectura y escritura. Los resultados influirán en las planificaciones pedagógicas y la política de alfabetización.

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Un total de 4.691 estudiantes ingresantes a primer grado participaron en una evaluación de comprensión lectora realizada por el Ministerio de Educación de La Rioja. Esta actividad se llevó a cabo el 10 y 11 de marzo en 360 escuelas de la provincia, tanto estatales como privadas, y forma parte del Plan Educativo “Rosario Vera Peñaloza” y del programa “Aprendemos Juntos La Rioja”. La evaluación es considerada obligatoria, aunque las clases continuaron normalmente para quienes no participaron.

La iniciativa, promovida por la Secretaría de Gestión Educativa, involucra a 600 coordinadores institucionales y 1.500 docentes aplicadores. Su objetivo es mejorar los niveles de lectura y escritura en los niños entre 2024 y 2027. Los resultados permitirán ajustar las planificaciones pedagógicas en las escuelas y servirán como un insumo crucial para el monitoreo de la política provincial de alfabetización inicial.

Este tipo de evaluación se repetirá en octubre, al finalizar el ciclo lectivo, para valorar los aprendizajes alcanzados durante el año. Se considera que el primer grado es un momento clave en el proceso educativo, ya que marca la transición desde la sala de 5 años hacia la educación primaria.

Etiquetas: la rioja ministerio de educación evaluación formativa educación primaria alfabetización política educativa
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