Usuarios de La Rioja se benefician con nuevo DNU para protección de créditos

El gobernador Ricardo Quintela anunció un DNU para crear un Régimen de Protección Integral de Usuarios y Créditos para el Consumo, buscando frenar el endeudamiento familiar. Esta medida, que incluye la suspensión de ejecuciones prendarias por 180 días, busca proteger a las familias de prácticas usureras en un contexto crítico de vulnerabilidad económica.

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El gobernador Ricardo Quintela anunció la inminente firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para establecer un Régimen de Protección Integral de Usuarios y de Créditos para el Consumo. Esta iniciativa busca prevenir abusos y prácticas usurarias, especialmente en un contexto donde el endeudamiento familiar ha crecido, afectando significativamente la estabilidad financiera de muchos ciudadanos.

Quintela destacó la relevancia de esta medida, que responde a la creciente preocupación por las altas tasas de interés en créditos que impactan negativamente en los sectores más vulnerables. Además, mencionó la suspensión por 180 días de ejecuciones prendarias, lo que brindará un respiro temporal a quienes tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras.

La creación de este régimen forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno provincial para mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad económica. El gobernador subrayó la importancia de colaborar con organizaciones civiles para garantizar la efectividad de estas políticas, enfatizando que el endeudamiento no debe convertirse en una carga insostenible.