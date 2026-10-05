Lunes, 5 de Octubre 2026
Policiales

Accidente en Ruta 60: animales sueltos generan caos cerca de Aimogasta

Un patrullero de la Comisaría de Belén chocó con dos caballos en Aimogasta, causando daños significativos al vehículo. La seguridad vial se ve comprometida por animales sueltos en las rutas.

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Un accidente de tránsito involucró a un móvil policial de la Comisaría de Belén en las primeras horas de este lunes, cerca del ingreso a la ciudad de Aimogasta. El incidente ocurrió cuando dos caballos cruzaron inesperadamente la calzada, lo que llevó a un fuerte choque entre el patrullero y los animales.

Como resultado de la colisión, el vehículo policial sufrió daños significativos en su estructura frontal. Afortunadamente, los ocupantes del patrullero se encuentran fuera de peligro y recibieron atención en el lugar del accidente.

Este suceso reaviva el debate sobre el peligro que representan los animales sueltos en las rutas de la región. Conductores que transitan por los corredores viales que conectan Catamarca con La Rioja han expresado su preocupación por la falta de control sobre el ganado y los equinos, lo que sigue poniendo en riesgo la seguridad vial.

Etiquetas: la rioja aimogasta accidente de tránsito tránsito seguridad vial animales sueltos
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