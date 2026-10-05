Lunes, 5 de Octubre 2026
La Rioja

La Rioja enfrenta crisis carcelaria: Nación debe responder a los reclamos urgentes

La directora del SPP, Analía Tello, informó sobre la alarmante sobrepoblación carcelaria en La Rioja, con 552 internos en un espacio para 287. La incorporación de 55 nuevos funcionarios busca mejorar la situación. Sin embargo, el incumplimiento de pagos del Gobierno Nacional agrava los costos para la provincia.

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La Rioja enfrenta crisis carcelaria: Nación debe responder a los reclamos urgentes
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La situación del sistema carcelario en La Rioja es crítica, según un informe de la directora del Servicio Penitenciario Provincial, Analía Tello. Durante una entrevista, Tello reveló que la población penal actual es de 552 internos, superando casi el doble la capacidad operativa de 287 plazas. Este desbordamiento se agrava por el aumento de delitos relacionados con el narcotráfico, que ha llevado a que casi 100 internos federales se encuentren en el establecimiento, una cifra significativamente mayor a los 20 o 30 que había en el pasado.

Para enfrentar estos desafíos, se incorporarán 55 nuevos funcionarios penitenciarios, con una representación femenina del 51%. Tello destacó que este aumento del personal es crucial para mejorar el trato directo con los internos, especialmente considerando el incremento en la población femenina, que actualmente asciende a 19 internas.

La funcionaria también hizo hincapié en la falta de asistencia económica del Gobierno Nacional, reclamando el incumplimiento de convenios que han dejado a la provincia asumiendo todos los costos de alojamiento y manutención de los detenidos federales. Esta situación plantea serios interrogantes sobre la sostenibilidad del sistema penitenciario en la región.

Etiquetas: la rioja servicio penitenciario provincial analía tello recursos humanos delitos gobierno nacional
TL;DR

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