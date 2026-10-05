Lunes, 5 de Octubre 2026
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Incendio en Unidad de Asuntos Juveniles: daños materiales pero sin heridos

Un incendio en la Unidad Especial de Asuntos Juveniles provocó gran preocupación tras la quema de cinco colchones por internas. No hubo heridos y se investiga el incidente.

Redacción
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Incendio en Unidad de Asuntos Juveniles: daños materiales pero sin heridos
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Un incendio en la Unidad Especial de Asuntos Juveniles, situada en la avenida Leandro N. Alem, generó gran preocupación. Ocurrió debido a que una interna inició la quema de un colchón, lo que llevó a otras detenidas a sumarse, resultando en cinco colchones en llamas y una densa columna de humo que afectó el interior del edificio.

Los efectivos de la unidad respondieron rápidamente para controlar la situación y proteger a las 16 mujeres alojadas, de las cuales 14 están allí por causas penales y 2 por contravenciones. La llegada de una dotación de Bomberos de la Policía, bajo el mando del Oficial Inspector Reynoso, permitió llevar a cabo las tareas de enfriamiento y ventilación.

Afortunadamente, no se registraron heridos ni por el fuego ni por la inhalación de humo. Tras extinguir el incendio, se notificó al personal de Sumario Judicial, que investiga los motivos del incidente y busca determinar responsabilidades.

Etiquetas: la rioja incendio unidad especial de asuntos juveniles comisaría segunda policía emergencias
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