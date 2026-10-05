Lunes, 5 de Octubre 2026
La Rioja

Reconocimiento a bomberos de Tama por su dedicación y servicio a la comunidad

La vicegobernadora Teresita Madera visitó el Cuartel de Bomberos de Tama, donde se presentaron nuevas herramientas de monitoreo que mejorarán la respuesta ante emergencias.

Redacción
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La vicegobernadora Teresita Madera visitó el Cuartel de Bomberos Voluntarios “7 de Octubre” en Tama, donde se reunió con su presidente, Claudio Aballay, y otros miembros del cuartel. Durante el encuentro, Madera destacó la importancia del trabajo silencioso que realizan los bomberos, enfatizando la preparación que requieren para atender emergencias.

El cuartel actualmente cuenta con 18 voluntarios que se dedican a la capacitación y organización. Durante la visita, se presentó un sistema de monitoreo que permite a los bomberos obtener información en tiempo real, mejorando su eficiencia en situaciones de emergencia. Madera probó esta herramienta, la cual era una necesidad para el cuartel.

Aballay expresó su agradecimiento por la atención de Madera y reconoció la relevancia de este nuevo equipamiento, que facilita las labores diarias del cuartel. Además, se discutieron las expectativas y desafíos futuros para seguir fortaleciendo la institución al servicio de la comunidad.

La vicegobernadora fue acompañada por el intendente de Tama, Ricardo Romero, y el diputado provincial Omar Castro.

Etiquetas: la rioja tama bomberos voluntarios teresita madera política provincial obras públicas
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