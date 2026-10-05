Niño en peligro: Bomberos realizan rescate en el Parque de la Familia en La Rioja

Un niño quedó atrapado anoche en un juego del Parque de la Familia, lo que llevó a un operativo de rescate por parte de Bomberos Voluntarios de La Rioja. Afortunadamente, el menor fue liberado sin lesiones. Este incidente resalta la necesidad de mejorar la seguridad en espacios recreativos para proteger a los niños.

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Anoche, un niño fue rescatado en el Parque de la Familia tras quedar atrapado en un juego. El incidente, que ocurrió poco después de las 23:11, generó preocupación entre los presentes debido a la imposibilidad del menor para liberarse.

La respuesta de emergencia fue inmediata, con la llegada de efectivos de Bomberos Voluntarios de la Ciudad de La Rioja, quienes utilizaron herramientas especializadas para liberar al niño de manera segura. Afortunadamente, no sufrió lesiones y fue rápidamente entregado a sus padres, que aguardaban ansiosos por su bienestar.

En el operativo también participaron personal del DEM 107 y miembros de la Policía, quienes colaboraron para asegurar un rescate sin problemas. Este suceso pone de manifiesto la importancia de mantener medidas de seguridad adecuadas en los espacios recreativos, resaltando la necesidad de vigilancia constante en áreas donde juegan niños.

A medida que la población de la ciudad sigue creciendo, es esencial que las autoridades refuercen las estrategias de seguridad en lugares públicos, garantizando así la protección de los más pequeños mientras disfrutan de su tiempo en familia.