Lunes, 20 de Abril 2026
Accidente en barrio Evita: dos jóvenes hospitalizados tras choque de motos
Policiales

Accidente en barrio Evita: dos jóvenes hospitalizados tras choque de motos

Un siniestro vial en la intersección de calles French y Guido dejó a dos jóvenes de 19 años con lesiones. Fueron trasladados al hospital tras el choque entre motos. La educación vial se vuelve crucial ante el aumento del tráfico en la ciudad.

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En la intersección de las calles French y Guido, ubicada en el barrio Evita de la ciudad Capital, se produjo un siniestro vial que dejó a dos jóvenes heridos. Ambos, de 19 años, fueron trasladados al hospital local tras el accidente, que involucró una motocicleta Corven Energy 110 y una moto Siam 110.

El incidente ocurrió cuando la motocicleta Corven giró a la izquierda y colisionó con la Siam que transitaba en contramano. Uno de los jóvenes sufrió un corte en la pierna derecha, mientras que su acompañante presentó escoriaciones en el brazo derecho. El personal de emergencias médicas, liderado por la Dra. Valeria Romero, brindó asistencia en el lugar antes de que fueran llevados al nosocomio.

Las autoridades del Departamento de Accidentes Viales informaron que el test de alcoholemia realizado resultó negativo. Este accidente resalta la importancia de la educación vial y el cumplimiento de las normas de tránsito, especialmente en un contexto de aumento del tráfico, donde cada conductor y peatón tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad en las calles.

Etiquetas: ciudad capital accidente de tránsito tránsito educación vial emergencias médicas
TL;DR

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