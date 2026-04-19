Domingo, 19 de Abril 2026
Accidente en barrio Evita: dos personas heridas tras colisión en La Rioja
Policiales

Accidente en barrio Evita: dos personas heridas tras colisión en La Rioja

Un accidente en el barrio Evita de La Rioja dejó dos jóvenes heridos, aumentando la preocupación por la seguridad vial en la ciudad. Las autoridades locales intensifican campañas para concientizar sobre el respeto a las normas de tránsito.

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Un accidente de tránsito en el barrio Evita dejó a dos jóvenes heridos. El siniestro ocurrió cuando una motocicleta Corven Energy 110, que circulaba por calle French, colisionó con una moto Siam 110 en la intersección con Guido. El conductor de la Corven giró a la izquierda sin percatarse de que la otra moto transitaba en contramano.

El personal de emergencias, liderado por la Dra. Valeria Romero, asistió a los ocupantes de la Corven y los trasladó al hospital local. Los heridos son un joven de 19 años con un corte en la pierna derecha y su acompañante, también de 19, que sufrió escoriaciones en el brazo derecho.

Las autoridades están investigando las circunstancias del accidente, ya que se presume que el cruce indebido de uno de los motociclistas fue la causa principal. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad vial en la ciudad, donde las estadísticas de siniestralidad han mostrado un aumento alarmante en los últimos meses. Se están implementando campañas de concientización para fomentar el respeto por las normas de tránsito.

La comunidad se encuentra en alerta ante la situación, que no solo afecta a los involucrados, sino que también impacta en la seguridad general de los ciudadanos. Se espera que las investigaciones brinden más información sobre las causas del accidente y recomendaciones para prevenir futuros incidentes.

Etiquetas: la rioja barrio evita accidente de tránsito seguridad vial emergencias médicas tráfico
TL;DR

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