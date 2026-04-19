Accidente en barrio Evita: dos personas heridas tras colisión en La Rioja

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

Un accidente de tránsito en el barrio Evita dejó a dos jóvenes heridos. El siniestro ocurrió cuando una motocicleta Corven Energy 110, que circulaba por calle French, colisionó con una moto Siam 110 en la intersección con Guido. El conductor de la Corven giró a la izquierda sin percatarse de que la otra moto transitaba en contramano.

El personal de emergencias, liderado por la Dra. Valeria Romero, asistió a los ocupantes de la Corven y los trasladó al hospital local. Los heridos son un joven de 19 años con un corte en la pierna derecha y su acompañante, también de 19, que sufrió escoriaciones en el brazo derecho.

Las autoridades están investigando las circunstancias del accidente, ya que se presume que el cruce indebido de uno de los motociclistas fue la causa principal. Este incidente resalta la creciente preocupación por la seguridad vial en la ciudad, donde las estadísticas de siniestralidad han mostrado un aumento alarmante en los últimos meses. Se están implementando campañas de concientización para fomentar el respeto por las normas de tránsito.

La comunidad se encuentra en alerta ante la situación, que no solo afecta a los involucrados, sino que también impacta en la seguridad general de los ciudadanos. Se espera que las investigaciones brinden más información sobre las causas del accidente y recomendaciones para prevenir futuros incidentes.