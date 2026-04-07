Martes, 7 de Abril 2026
Accidente en Ruta 38: automovilista choca contra camioneta mal estacionada
Policiales

Accidente en Ruta 38: automovilista choca contra camioneta mal estacionada

Un accidente en la Ruta Nacional N° 38 involucró a un Peugeot y una camioneta Ford Ranger, sin heridos pero con daños materiales. Se investigan responsabilidades tras el choque.

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Un accidente de tránsito ocurrió recientemente en la Ruta Nacional N° 38, bajo la jurisdicción de la Comisaría Sexta. La colisión involucró a un automóvil Peugeot, manejado por Mirian Costa (64), y una camioneta Ford Ranger estacionada, cuyo propietario es Alexis Calcina Aramayo (23).

Según un informe oficial, Costa no advirtió la presencia de la camioneta o perdió el control de su vehículo, resultando en un choque frontal. A pesar de la gravedad del incidente, no se registraron lesiones en los conductores y solo hubo daños materiales en ambos vehículos.

Después del siniestro, se realizó un operativo en el lugar. Ambos conductores fueron notificados y trasladados a la División Accidentes Viales, donde se formalizará una exposición de los hechos para determinar responsabilidades y llegar a un acuerdo sobre los daños causados.

Etiquetas: ruta 38 accidente de tránsito comisaría sexta tránsito la rioja
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