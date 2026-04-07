Accidente en Ruta 38: automovilista choca contra camioneta mal estacionada

Un accidente de tránsito ocurrió recientemente en la Ruta Nacional N° 38, bajo la jurisdicción de la Comisaría Sexta. La colisión involucró a un automóvil Peugeot, manejado por Mirian Costa (64), y una camioneta Ford Ranger estacionada, cuyo propietario es Alexis Calcina Aramayo (23).
Según un informe oficial, Costa no advirtió la presencia de la camioneta o perdió el control de su vehículo, resultando en un choque frontal. A pesar de la gravedad del incidente, no se registraron lesiones en los conductores y solo hubo daños materiales en ambos vehículos.
Después del siniestro, se realizó un operativo en el lugar. Ambos conductores fueron notificados y trasladados a la División Accidentes Viales, donde se formalizará una exposición de los hechos para determinar responsabilidades y llegar a un acuerdo sobre los daños causados.