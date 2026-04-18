Sábado, 18 de Abril 2026
Accidente en Ruta 38 deja a una mujer en estado crítico en el hospital
Policiales

Accidente en Ruta 38 deja a una mujer en estado crítico en el hospital

Un accidente grave ocurrió en la Ruta Nacional N° 38, donde un automóvil y una motocicleta colisionaron. La conductora de la moto, Jaqueline Zamudio, fue trasladada al hospital, mientras que el menor a bordo no requirió atención médica.

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Un siniestro vial ocurrió esta mañana en la Ruta Nacional N° 38, en el sureste de la capital riojana, generando una respuesta inmediata de las fuerzas de seguridad. El incidente, que se registró minutos antes de las 09.30 horas, involucró a un automóvil Chevrolet Sonic LTZ y una motocicleta Corven Energy 110 cc, lo que causó preocupación entre los testigos presentes en el lugar.

Gustavo Schiantarelli, de 59 años, conducía el vehículo mayor, mientras que la motocicleta era manejada por Jaqueline Zamudio, de 36 años, quien viajaba con un niño de 11 años. Tras el choque, el protocolo de emergencias se activó rápidamente, con la llegada de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja y efectivos policiales. Los rescatistas trabajaron para evitar nuevos accidentes y brindaron los primeros auxilios a los involucrados.

La señora Zamudio fue trasladada de inmediato a un nosocomio local para recibir atención médica, mientras que el menor fue asistido en el lugar y no requirió hospitalización. Schiantarelli, por su parte, no presentó lesiones de gravedad. Las labores de despeje de la calzada llevaron varios minutos, pero finalmente se normalizó la circulación en este importante tramo de la ruta.

Etiquetas: la rioja ruta 38 accidente de tránsito emergencias bomberos policía provincial
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