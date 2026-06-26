Accidente en Ruta Nacional 76: conductor herido al chocar con ganado suelto

Un grave accidente en la Ruta Nacional 76, cerca de Villa Unión, dejó a un automovilista con lesiones serias tras chocar con animales sueltos. Fue trasladado al Hospital de La Rioja para atención especializada. Las autoridades advierten sobre el peligro constante que representan los animales en las vías.

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Un accidente de tránsito grave tuvo lugar anoche en la Ruta Nacional 76, en el kilómetro 127, entre Villa Unión y Villa Castelli. Un conductor colisionó contra dos animales que estaban en la calzada, lo que provocó lesiones significativas que requirieron asistencia inmediata.

El automovilista recibió atención inicial en el lugar del siniestro por parte de personal de emergencias y fue trasladado al Hospital Distrital de Villa Unión. Debido a la gravedad de su estado, se decidió su derivación a la capital de La Rioja para recibir atención médica especializada.

Las autoridades han enfatizado la necesidad de aumentar la precaución en las rutas de la provincia, dado que la presencia de animales sueltos en las vías representa un riesgo constante para la seguridad vial. Este incidente resalta la urgencia de implementar medidas eficaces para proteger a los conductores y peatones en estas áreas.