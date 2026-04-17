Viernes, 17 de Abril 2026
Accidente grave en La Rioja: un hombre herido con posible fractura y lesiones múltiples
Policiales

Accidente grave en La Rioja: un hombre herido con posible fractura y lesiones múltiples

Un accidente reciente en una avenida dejó a un motociclista con lesiones graves, incluyendo una posible fractura expuesta. La policía investiga las causas del choque y se recomienda precaución al conducir.

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Un accidente de tránsito reciente dejó a un hombre con lesiones graves tras un choque entre una motocicleta y un vehículo de mayor porte en calle Ecuador. El conductor de la moto, un hombre mayor de edad, sufrió escoriaciones y una posible fractura en una de sus piernas, requiriendo asistencia médica en el lugar.

El impacto se produjo cuando el vehículo intentaba girar y fue impactado en su parte trasera. La motocicleta resultó con daños significativos, mientras que la camioneta mostró evidencias del golpe. Aunque el tránsito en la zona se vio afectado momentáneamente, fue restablecido con el tiempo, aunque se recomendó a los conductores circular con precaución.

Este incidente resalta la necesidad de prestar atención a las condiciones del tráfico. La Policía local está llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el choque.

Etiquetas: accidente de tránsito seguridad vial policía lesiones calle ecuador tránsito
TL;DR

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