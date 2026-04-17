Accidente grave en La Rioja: un hombre herido con posible fractura y lesiones múltiples

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Un accidente de tránsito reciente dejó a un hombre con lesiones graves tras un choque entre una motocicleta y un vehículo de mayor porte en calle Ecuador. El conductor de la moto, un hombre mayor de edad, sufrió escoriaciones y una posible fractura en una de sus piernas, requiriendo asistencia médica en el lugar.

El impacto se produjo cuando el vehículo intentaba girar y fue impactado en su parte trasera. La motocicleta resultó con daños significativos, mientras que la camioneta mostró evidencias del golpe. Aunque el tránsito en la zona se vio afectado momentáneamente, fue restablecido con el tiempo, aunque se recomendó a los conductores circular con precaución.

Este incidente resalta la necesidad de prestar atención a las condiciones del tráfico. La Policía local está llevando a cabo investigaciones para esclarecer las circunstancias que rodearon el choque.