Agresión en barrio Santa Celia: mujer utiliza botella contra su expareja

Un episodio de violencia de género en el barrio Santa Celia dejó a un hombre hospitalizado tras ser agredido por su expareja, quien también destrozó su vehículo. La mujer causó una herida cortante en la cabeza del hombre y, aunque sufrió una lesión menor, no necesitó atención médica. El caso está bajo investigación judicial.

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Un episodio de **violencia de género** tuvo lugar en el barrio **Santa Celia**, donde una mujer agredió a su expareja, quien resultó hospitalizado. La agresora ingresó de manera forzada a la vivienda del hombre, comenzando a causar destrozos, incluyendo daños en su automóvil.

La gravedad del incidente aumentó cuando, tras romper los vidrios del coche, utilizó una **botella de vidrio** para atacar al hombre, provocándole un **corte profundo** en la cabeza. Este fue trasladado de urgencia a un centro de salud, donde recibió atención médica y varios puntos de sutura.

La policía llegó al lugar para controlar la situación. Aunque la mujer sufrió una lesión menor en una de sus manos, no necesitó atención médica. El caso fue derivado a la **justicia local**, donde se inició una causa común y se instó a ambas partes a presentar denuncias formales. Tras los procedimientos legales, la mujer recuperó su libertad, aunque el proceso judicial sigue en marcha.