Viernes, 10 de Abril 2026
Allanamiento en Chilecito: intervienen por amenazas de arma en un hogar estudiantil
Policiales

Allanamiento en Chilecito: intervienen por amenazas de arma en un hogar estudiantil

Un alumno de 17 años fue sorprendido con elementos peligrosos en la Escuela Nro. 16 "Teresa Cavero Tagle" en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús. La intervención policial y el allanamiento en su hogar no encontraron armas de fuego, pero la situación generó gran alarma en la comunidad educativa.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 8 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un inquietante incidente tuvo lugar en la Escuela Nro. 16 "Teresa Cavero Tagle", ubicada en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús, donde un alumno de 17 años fue encontrado en posesión de elementos peligrosos. La situación llevó a la intervención de la policía y del Consejo de Niñez, así como de la Dra. María Florencia Alfonso, Jueza Subrogante, quien autorizó el registro de la mochila del estudiante tras ser alertada por el director, de apellido Araoz.

Alrededor de las 10:50 horas, el director notó conductas sospechosas y contactó a la Comisaría Segunda. El personal, bajo la supervisión del Comisario Inspector Carlos Carrizo, revisó las pertenencias del joven, encontrando un cuchillo de cocina, un cúter, un envase de alcohol isopropílico, una pinza, un tornillo y una piedra de cuarzo, lo cual generó preocupación entre las autoridades.

Los testimonios de compañeros sugirieron que el joven habría llevado un arma de fuego tipo revólver en días anteriores. Esto llevó a la jueza a ordenar un allanamiento en el Barrio Padre Esteban Inestal, aunque no se encontraron armas. La Dra. Yamila Lozano, a cargo del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia, y un equipo técnico entrevistaron a la madre del menor, mientras el joven recibió atención psicológica.

El caso ha sido caratulado como “Portación de arma de fuego” según el Código Penal Argentino, a pesar de la falta de hallazgos de un revólver, subrayando la seriedad de la situación.

Etiquetas: argentina policía escuela seguridad consejo de niñez portación de arma
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

2952 articles →

Artículos relacionados

Aumento de la violencia en la Escuela Normal de Chilecito genera preocupación en la comunidad educativa

Allanamiento en Chilecito: un estudiante armado provoca alarma en la comunidad

Motociclista herido en un accidente en Perito Moreno y Cornelio Saavedra
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar