Allanamiento en Chilecito: intervienen por amenazas de arma en un hogar estudiantil

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Un inquietante incidente tuvo lugar en la Escuela Nro. 16 "Teresa Cavero Tagle", ubicada en el Barrio Sagrado Corazón de Jesús, donde un alumno de 17 años fue encontrado en posesión de elementos peligrosos. La situación llevó a la intervención de la policía y del Consejo de Niñez, así como de la Dra. María Florencia Alfonso, Jueza Subrogante, quien autorizó el registro de la mochila del estudiante tras ser alertada por el director, de apellido Araoz.

Alrededor de las 10:50 horas, el director notó conductas sospechosas y contactó a la Comisaría Segunda. El personal, bajo la supervisión del Comisario Inspector Carlos Carrizo, revisó las pertenencias del joven, encontrando un cuchillo de cocina, un cúter, un envase de alcohol isopropílico, una pinza, un tornillo y una piedra de cuarzo, lo cual generó preocupación entre las autoridades.

Los testimonios de compañeros sugirieron que el joven habría llevado un arma de fuego tipo revólver en días anteriores. Esto llevó a la jueza a ordenar un allanamiento en el Barrio Padre Esteban Inestal, aunque no se encontraron armas. La Dra. Yamila Lozano, a cargo del Consejo Departamental de Niñez y Adolescencia, y un equipo técnico entrevistaron a la madre del menor, mientras el joven recibió atención psicológica.

El caso ha sido caratulado como “Portación de arma de fuego” según el Código Penal Argentino, a pesar de la falta de hallazgos de un revólver, subrayando la seriedad de la situación.