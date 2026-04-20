Allanamiento policial en Chilecito: joven detenido por robo de herramientas

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Un operativo realizado por el Departamento de Investigaciones de Chilecito resultó en la detención de un hombre de 26 años, identificado como Pérez, acusado de un importante robo en un depósito local. La acción policial se llevó a cabo en la tarde de este lunes, en cumplimiento de una orden judicial emitida por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 1, bajo la dirección del Dr. Marcelo Carrizo.

El hecho delictivo se remonta al 16 de abril, cuando un ciudadano, de apellido Barrera, presentó una denuncia tras ser víctima de un desvalijamiento en su propiedad ubicada en el Barrio Mayo. Según la denuncia, el ladrón forzó las medidas de seguridad y sustrajo herramientas y maquinarias eléctricas de gran valor, esenciales para la actividad económica del denunciante.

Gracias a las investigaciones realizadas por la Policía de la Provincia, que incluyeron entrevistas y análisis de cámaras de seguridad, se pudo identificar y capturar al sospechoso, quien no opuso resistencia durante el arresto. Pérez quedó a disposición del juez, enfrentando cargos por robo según el Artículo 164 del Código Penal Argentino.