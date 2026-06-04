Desarticulan banda de estafadores que defraudó 15 millones de pesos en La Rioja

Un operativo conjunto entre La Rioja y Córdoba resultó en la detención de dos personas por una estafa de 15 millones de pesos a un ciudadano. La investigación avanza con secuestro de pruebas clave.

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Un ciudadano fue víctima de una estafa que le ocasionó un perjuicio económico de 15 millones de pesos. La maniobra delictiva llevó a la coordinación entre la División Delitos Económicos de La Rioja y la Policía de Córdoba, lo que resultó en la detención de dos personas mayores de edad vinculadas al caso.

El operativo se realizó tras una solicitud de colaboración formal y bajo las directrices de la autoridad judicial. Durante los allanamientos, se secuestraron diversos elementos que serán sometidos a peritajes técnicos y digitales para avanzar en la investigación y determinar la participación de los detenidos.

Los arrestados están a disposición de la Justicia, que sigue adelante con las actuaciones procesales para definir las responsabilidades penales. Este operativo subraya la relevancia de la cooperación entre provincias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ciudadanos.