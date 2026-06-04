Viernes, 5 de Junio 2026
Policiales

Desarticulan banda de estafadores que defraudó 15 millones de pesos en La Rioja

Un operativo conjunto entre La Rioja y Córdoba resultó en la detención de dos personas por una estafa de 15 millones de pesos a un ciudadano. La investigación avanza con secuestro de pruebas clave.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 14 h 1 min de lectura
Desarticulan banda de estafadores que defraudó 15 millones de pesos en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~1 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

Un ciudadano fue víctima de una estafa que le ocasionó un perjuicio económico de 15 millones de pesos. La maniobra delictiva llevó a la coordinación entre la División Delitos Económicos de La Rioja y la Policía de Córdoba, lo que resultó en la detención de dos personas mayores de edad vinculadas al caso.

El operativo se realizó tras una solicitud de colaboración formal y bajo las directrices de la autoridad judicial. Durante los allanamientos, se secuestraron diversos elementos que serán sometidos a peritajes técnicos y digitales para avanzar en la investigación y determinar la participación de los detenidos.

Los arrestados están a disposición de la Justicia, que sigue adelante con las actuaciones procesales para definir las responsabilidades penales. Este operativo subraya la relevancia de la cooperación entre provincias en la lucha contra el crimen organizado y la protección de los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja cordoba delitos económicos estafa detenciones cooperación interprovincial
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

4265 articles →

Artículos relacionados

Detención de un segundo sospechoso por el femicidio de Agostina en Córdoba

Operativo antidelincuencial en La Rioja: dos arrestos por estafas millonarias

Controversia en La Rioja: repudian celebración de egreso de condenado por abuso sexual

Tragedia en La Rioja: un peatón pierde la vida tras ser atropellado en Angelelli y Pellegrini

Nueva pista en la investigación de Agostina Vega tras hallazgo en Córdoba

Tragedia en calle 1º de Enero: un hombre muere por quemaduras tras incendio en su hogar

Detenidos en Chilecito: un joven de 27 años acusado de robo tras alerta vecinal

Pruebas clave de la familia de Agostina en la investigación por femicidio

Gendarmería realiza operativos en La Rioja: incautan minerales y un arma de fuego
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar