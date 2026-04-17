Viernes, 17 de Abril 2026
Amenaza falsa en Chilecito: el Centro Polivalente de Arte refuerza su seguridad
Policiales

Amenaza falsa en Chilecito: el Centro Polivalente de Arte refuerza su seguridad

La comunidad del Centro Polivalente de Arte “Prof. Roberto Trasobares” activó protocolos de seguridad tras una amenaza de tiroteo. No se encontraron evidencias, pero se realizaron controles de mochilas para garantizar la seguridad escolar. Las autoridades resaltan el impacto de retos virales en la conducta juvenil y promueven la reflexión en las aulas.

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Este viernes, la comunidad educativa del Centro Polivalente de Arte “Prof. Roberto Trasobares” fue alertada por una supuesta amenaza de tiroteo programada para la jornada. Ante la situación, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, trabajando junto a la Policía de la Provincia y autoridades ministeriales.

La alarma surgió anoche tras la circulación de versiones sobre un presunto escrito con amenazas encontrado en uno de los sanitarios. Sin embargo, después de una inspección exhaustiva, no se halló evidencia de dicho mensaje. Para garantizar la seguridad de los estudiantes, esta mañana se llevó a cabo un control de mochilas en el ingreso, acompañado por efectivos policiales.

Desde la dirección del Polivalente de Arte advirtieron que este incidente podría estar relacionado con los retos virales que circulan en redes sociales, los cuales generan preocupación entre las autoridades educativas. En un comunicado, se destacó el compromiso de abordar esta problemática desde las aulas, promoviendo la reflexión y la concientización entre los estudiantes.

Las autoridades agradecieron la colaboración de los padres y aseguraron que el entorno escolar se mantiene seguro, con un monitoreo constante en conjunto con las fuerzas de seguridad, para garantizar el normal desarrollo de las clases.

Etiquetas: la rioja centro polivalente de arte amenaza de tiroteo seguridad escolar educación policía de la provincia
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