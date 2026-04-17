Aumento alarmante de muertes en siniestros viales en La Rioja en el primer trimestre

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La coordinadora del Observatorio Vial de la provincia, Gabriela Romero, dialogó con MEDIOS RIOJA y brindó un alarmante balance sobre la siniestralidad vial en lo que va del año. Según los datos oficiales, en el primer trimestre se han contabilizado 13 muertes (incluyendo los primeros días de abril), una cifra que preocupa a las autoridades pese a representar una leve baja respecto al mismo periodo de 2025.

Romero destacó un cambio drástico en la dinámica de los accidentes: de los 13 fallecimientos registrados, 12 ocurrieron en zonas urbanas y solo uno en área rural. El año pasado, la proporción se dividía equitativamente entre ambos sectores. La funcionaria atribuyó este cambio a una variación cultural en el comportamiento de los conductores, indicando que el respeto por las rotondas, semáforos y la prioridad de paso se ha visto afectado.

«El problema aquí es lo cultural», señaló, haciendo hincapié en que un vehículo puede transformarse en un “arma” si no se utiliza con responsabilidad, especialmente bajo los efectos del alcohol. Este enfoque sobre la conducta al volante es fundamental para entender el creciente número de accidentes en áreas urbanas.

En el marco del Consejo Provincial de Seguridad Vial, impulsado por la diputada nacional Gabriela Pedrali, se firmó un convenio entre los municipios y la Provincia. Este acuerdo faculta a la Policía de la Provincia para llevar a cabo controles viales en cualquier lugar y circunstancia, no limitándose solo al uso del casco, lo que representa un cambio significativo en la estrategia de control de tránsito.

«Vamos a pasar de tener 100 inspectores a 3.000, porque la policía ahora estará facultada para intervenir», explicó Romero. Este aumento en el número de inspectores es parte de un esfuerzo más amplio para hacer cumplir las normas de tránsito en toda la provincia. La funcionaria fue contundente sobre la importancia del cumplimiento de las normas: “Si no nos gusta que nos toquen el bolsillo, cumplamos con las normas de tránsito”.

Este enfoque renovado en la seguridad vial busca no solo reducir la siniestralidad, sino también concientizar a la población sobre la responsabilidad que implica conducir. Las cifras de muertes y accidentes son un llamado urgente a la acción tanto de los conductores como de las autoridades competentes.

La implementación de estas medidas tendrá un impacto significativo en la comunidad, ya que la seguridad en las calles es un tema que atañe a todos. La cooperación entre los municipios y la provincia es fundamental para generar un cambio real en la cultura vial de los ciudadanos.

Al mirar hacia el futuro, es esencial que tanto las autoridades como la comunidad trabajen en conjunto para promover una cultura de respeto y responsabilidad en las vías. La esperanza es que, con estas nuevas medidas y un cambio de hábitos, se logre reducir la siniestralidad vial y, por ende, salvar vidas en la provincia.