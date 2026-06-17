Miércoles, 17 de Junio 2026
Policiales

Aumento preocupante de accidentes de tránsito en La Rioja: 25 muertos en lo que va del año

El registro de accidentes de tránsito en La Rioja ya alcanza 25 víctimas fatales, con un alarmante aumento en la capital y el interior provincial. Se prevén nuevas medidas para frenar esta preocupante tendencia.

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La Subsecretaria de Seguridad Vial, Claudia de la Fuente, alertó sobre el notable incremento en los accidentes de tránsito en la provincia, con un registro actual de 25 víctimas fatales. De estos fallecimientos, 14 ocurrieron en la ciudad Capital y 11 en el interior provincial, lo que refleja una situación alarmante que requiere acciones inmediatas.

En su análisis, la funcionaria destacó tres factores predominantes que contribuyen a estos siniestros: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y las distracciones por el uso del celular. Ante esta realidad, se plantea la necesidad de implementar campañas de concientización y controles más estrictos.

De la Fuente también mencionó la posibilidad de reinstaurar el Decreto 840, que anteriormente imponía sanciones severas a los infractores de tránsito. Aunque actualmente se considera inconstitucional, la funcionaria anticipó que el Gobierno provincial podría anunciar en breve un nuevo conjunto de normativas o controles más rigurosos para abordar esta problemática y proteger a los ciudadanos.

Etiquetas: la rioja accidentes de tránsito seguridad vial gobierno provincial siniestralidad medidas de control
TL;DR

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