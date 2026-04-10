Auto choca contra árbol en el centro de La Rioja sin heridos ni daños graves

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Durante la tarde-noche del jueves, unsinistro vial tuvo lugar en la calle Benjamín de la Vega al 150, en el Barrio Centro de la capital riojana. Un automóvil Chery Fulwin color gris oscuro, conducido por Tamara Casas de 33 años, perdió el control y chocó primero contra el cordón de la vereda, para luego impactar violentamente contra un árbol.

En el vehículo viajaban también Julieta Casas de 27 años y tres menores de edad. A pesar del fuerte impacto, la robustez del automóvil evitó lesiones graves, por lo que los servicios de emergencia no consideraron necesario el traslado de los ocupantes al hospital, quienes recibieron curaciones en el lugar.

Este incidente pone de relieve la necesidad de reforzar la seguridad vial y el respeto por las normas de tránsito, un aspecto que las autoridades locales han subrayado para prevenir futuros accidentes. Se están investigando las causas del siniestro y se espera que se implementen medidas adicionales para mejorar la seguridad en las calles de la capital.