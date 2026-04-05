Domingo, 5 de Abril 2026
Auto secuestrado en Chilecito: avance en investigaciones judiciales locales
Policiales

Auto secuestrado en Chilecito: avance en investigaciones judiciales locales

La Policía de Investigaciones de La Rioja realizó un operativo en Chilecito, secuestrando un automóvil bajo orden judicial. Este procedimiento resalta el compromiso local en la lucha contra el delito. Las investigaciones seguirán para esclarecer la causa en curso.

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Un automóvil fue secuestrado por la Policía de Investigaciones en Chilecito como parte de un procedimiento judicial. Esta acción se llevó a cabo tras una orden emitida por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, en el contexto de una investigación en curso.

El vehículo fue trasladado a la sede policial y queda a disposición de la autoridad judicial. Este operativo muestra el compromiso de las autoridades con la seguridad pública y la lucha contra el delito. Las investigaciones seguirán con el objetivo de esclarecer los hechos y analizar la implicancia del automóvil en la causa.

La colaboración entre las fuerzas de seguridad y el poder judicial es esencial para avanzar en estos casos y asegurar la justicia en la región.

Etiquetas: la rioja chilecito policía secuestro de vehículo investigación seguridad pública
TL;DR

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