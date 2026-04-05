Auto secuestrado en Chilecito: avance en investigaciones judiciales locales

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Un automóvil fue secuestrado por la Policía de Investigaciones en Chilecito como parte de un procedimiento judicial. Esta acción se llevó a cabo tras una orden emitida por el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2, en el contexto de una investigación en curso.

El vehículo fue trasladado a la sede policial y queda a disposición de la autoridad judicial. Este operativo muestra el compromiso de las autoridades con la seguridad pública y la lucha contra el delito. Las investigaciones seguirán con el objetivo de esclarecer los hechos y analizar la implicancia del automóvil en la causa.

La colaboración entre las fuerzas de seguridad y el poder judicial es esencial para avanzar en estos casos y asegurar la justicia en la región.