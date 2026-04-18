Conductor ebrio causa accidente en La Rioja: positivo de 1,88 g/l de alcohol

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Un vehículo chocó contra el borde de la calzada en la tarde de ayer, en la zona previa a la intersección con Roma. El conductor, un hombre de 30 años, no sufrió lesiones y no requirió asistencia médica en el lugar del accidente. Según el informe oficial, no hubo personas heridas y se llevaron a cabo las medidas pertinentes para evaluar los daños materiales.

El control de alcoholemia realizado mostró un resultado de 1,88 gramos de alcohol por litro de sangre, superando el límite permitido y resultando en la retención del vehículo. Este hecho, calificado como una infracción grave, fue atendido por la División Accidentes Viales junto con Seguridad Vial y otras unidades operativas. Las investigaciones continúan para determinar las causas de la pérdida de control que llevó al choque.

Las autoridades enfatizan la importancia de la concientización sobre la conducción responsable y el cumplimiento de las normativas de tránsito. El Gobierno provincial está implementando medidas para reducir la siniestralidad en las rutas, incluyendo controles de alcoholemia como parte de los operativos de seguridad vial. Se busca disminuir la cantidad de accidentes relacionados con el consumo de alcohol, resaltando la necesidad de reflexionar sobre los hábitos de conducción.