Lunes, 20 de Abril 2026
Conductor ebrio provoca choque en avenida San Francisco: daños en vehículo estacionado
Policiales

Conductor ebrio provoca choque en avenida San Francisco: daños en vehículo estacionado

Un accidente de tránsito ocurrió en la intersección de la avenida San Francisco y la calle Paso de los Patos, involucrando un Ford Fiesta y una Volkswagen Amarok. El conductor, de 43 años, presentaba aliento etílico, y se están realizando las diligencias pertinentes. La seguridad vial sigue siendo una prioridad.

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Durante la noche del domingo, se produjo un siniestro vial en la intersección de la avenida San Francisco y la calle Paso de los Patos, donde un Ford Fiesta impactó contra una camioneta Volkswagen Amarok estacionada. El conductor del automóvil, un hombre de 43 años, circulaba en dirección oeste a este cuando ocurrió el accidente.

En el vehículo también viajaba un acompañante de 30 años, mientras que la camioneta pertenece a un vecino del área. A pesar del impacto, afortunadamente, ninguno de los involucrados requirió asistencia médica. Sin embargo, el personal policial observó que el conductor emanaba aliento etílico, lo que llevó a solicitar la presencia de efectivos de Seguridad Vial para realizarle un test de alcoholemia.

Las investigaciones sobre las causas del accidente continúan y se espera la llegada de personal especializado para llevar a cabo las diligencias pertinentes. Este hecho resalta la importancia de la seguridad vial y la necesidad de cumplir con las normas de tránsito, especialmente en situaciones donde el consumo de alcohol puede afectar la conducción.

Etiquetas: accidente tránsito san francisco seguridad vial alcohol
TL;DR

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