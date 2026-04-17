Conflicto por intervención médica en La Rioja tras la detención de Bordón

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Un episodio reciente de violencia culminó con la detención de un hombre de apellido Bordón por parte de la policía provincial. La intervención se debió al incumplimiento de una medida cautelar vigente, lo que llevó a la intervención de efectivos policiales en el lugar. A pesar de que la ley permite el ingreso sin orden escrita en casos de flagrancia, la defensa técnica de Bordón, encabezada por el Dr. Emilio Pagotto, intentó impedir la acción de la policía, desencadenando una situación caótica.

Los agentes policiales solicitaron en varias ocasiones que Bordón se retirara para evitar conflictos mayores, pero su abogado lo instó a desafiar la orden, lo que generó un ambiente de confrontación. La fiscalía actuó tras el llamado de los policías, quienes enfrentaron resistencia tanto del abogado como de allegados al detenido, complicando aún más el procedimiento.

La representante legal de la presidenta del Colegio de Abogados, Marcela Ortega, expresó que se presentó una denuncia en el Colegio, subrayando la gravedad de la situación y mencionando que el Dr. Pagotto enfrenta más de cinco denuncias de colegas por su conducta. Este incidente ha generado un amplio debate en la comunidad sobre la relación entre el sistema judicial y los profesionales del derecho.