Lunes, 20 de Abril 2026
Controversia judicial en La Rioja: libertad de Bordón y jurado para fiscales en el horizonte.
Policiales

Controversia judicial en La Rioja: libertad de Bordón y jurado para fiscales en el horizonte.

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional ordenó la liberación de Jorge Osvaldo Bordón, declarando ilegítima su detención por falta de fundamentos legales. La abogada Inés Brizuela y Doria criticó a los fiscales y anunció acciones legales ante lo que considera un abuso de autoridad. Este fallo podría tener implicaciones significativas en el respeto a los derechos fundamentales en La Rioja.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 3 h 2 min de lectura
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional ha ordenado la inmediata libertad de Jorge Osvaldo Bordón tras aceptar un hábeas corpus. Esta decisión, firmada por la magistrada Edith Agüero, se produjo luego de una presentación de la abogada y exintendenta de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, quien criticó a los fiscales implicados en el caso.

La resolución declaró la ilegitimidad de la detención de Bordón, señalando que el procedimiento que llevó a su arresto carecía de fundamentos legales adecuados y no contó con la intervención de un juez de instrucción. La justicia calificó la detención como un acto arbitrario y sin sustento.

Brizuela y Doria expresó su intención de solicitar un jury de enjuiciamiento para los fiscales Javier Vallejos y Luis González Aguirre, responsabilizándolos de lo que consideró un atropello a las garantías constitucionales. Además, relató su intento de comunicarse con Vallejos sin obtener respuesta.

El fallo, emitido el sábado, ha generado una fuerte conmoción en el ámbito judicial riojano, evidenciando preocupaciones sobre el respeto a los derechos individuales y la falta de control en los procedimientos de detención. La resolución también instruye a la Policía para que cumpla con la orden de libertad de Bordón de manera urgente.

Etiquetas: la rioja justicia hábeas corpus abuso de autoridad derechos humanos inés brizuela y doria
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

3192 articles →

Artículos relacionados

Quintela refuerza la seguridad en La Rioja con nuevas autoridades policiales

Accidente en barrio Evita: dos jóvenes hospitalizados tras choque de motos

Conductor ebrio provoca choque en avenida San Francisco: daños en vehículo estacionado
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar