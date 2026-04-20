Controversia judicial en La Rioja: libertad de Bordón y jurado para fiscales en el horizonte.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional ha ordenado la inmediata libertad de Jorge Osvaldo Bordón tras aceptar un hábeas corpus. Esta decisión, firmada por la magistrada Edith Agüero, se produjo luego de una presentación de la abogada y exintendenta de La Rioja, Inés Brizuela y Doria, quien criticó a los fiscales implicados en el caso.

La resolución declaró la ilegitimidad de la detención de Bordón, señalando que el procedimiento que llevó a su arresto carecía de fundamentos legales adecuados y no contó con la intervención de un juez de instrucción. La justicia calificó la detención como un acto arbitrario y sin sustento.

Brizuela y Doria expresó su intención de solicitar un jury de enjuiciamiento para los fiscales Javier Vallejos y Luis González Aguirre, responsabilizándolos de lo que consideró un atropello a las garantías constitucionales. Además, relató su intento de comunicarse con Vallejos sin obtener respuesta.

El fallo, emitido el sábado, ha generado una fuerte conmoción en el ámbito judicial riojano, evidenciando preocupaciones sobre el respeto a los derechos individuales y la falta de control en los procedimientos de detención. La resolución también instruye a la Policía para que cumpla con la orden de libertad de Bordón de manera urgente.