Domingo, 12 de Abril 2026
Corte de energía en Acceso Norte tras choque de auto contra poste de media tensión
Policiales

Corte de energía en Acceso Norte tras choque de auto contra poste de media tensión

Un accidente en el Acceso Norte derribó un poste de Línea de Media Tensión, provocando un corte de energía. Técnicos trabajan para normalizar el servicio y se evalúan daños.

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Un accidente de tránsito ocurrió en la mañana cuando un automóvil chocó contra un poste de Línea de Media Tensión (LMT) de 13,2 kV en el Acceso Norte. Este impacto derribó el poste y provocó un corte de energía en la zona, dado que las ataduras de la línea se rompieron.

El sistema no logró registrar la apertura automática del servicio, lo que generó un riesgo para la seguridad de los transeúntes y del conductor. Por esta razón, el personal técnico decidió realizar un corte preventivo del suministro eléctrico mientras se trabaja para normalizar la situación.

Se aguardan novedades sobre el estado de salud del conductor, quien aún no ha sido identificado. Actualmente, el equipo de emergencia se encuentra en el lugar evaluando los daños y buscando restablecer el servicio eléctrico lo más pronto posible.

Este tipo de accidentes viales que involucran postes de energía son frecuentes, lo que resalta la importancia de fomentar la concientización sobre seguridad vial y el cumplimiento de las normativas de tránsito. Las autoridades y los vecinos están pendientes de la evolución de los trabajos de reparación, con la esperanza de que no haya consecuencias graves para la comunidad.

Etiquetas: la rioja accidente de tránsito corte de energía seguridad vial obras públicas
TL;DR

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