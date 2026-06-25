Jueves, 25 de Junio 2026
Policiales

Denuncian abuso sexual infantil en Chilecito: víctima de 2 años y un detenido de 14

Un caso de presunto abuso sexual contra una niña de dos años en Chilecito está siendo investigado. La menor identificó a un adolescente de 14 años como responsable de las lesiones. La Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia activó protocolos de urgencia para proteger a la víctima y garantizar el proceso judicial.

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Denuncian abuso sexual infantil en Chilecito: víctima de 2 años y un detenido de 14
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Las autoridades judiciales de Chilecito están investigando un grave caso de presunto abuso sexual contra una niña de dos años. La denuncia fue realizada por los padres de la menor el 21 de junio en el barrio Las Torres, donde la niña identificó a un adolescente de 14 años como autor de las lesiones que presentaba.

El incidente ocurrió cuando el padre intentó bañar a su hija y la menor expresó dolor en la zona genital, negándose a entrar al agua. Tras observar las lesiones, los progenitores llevaron a la niña a la Guardia Central de un centro de salud, donde se confirmaron las heridas y se notificó a las fuerzas de seguridad para iniciar la investigación.

La Unidad Especial de Atención a la Mujer, Minoridad y Familia activó los protocolos correspondientes, y se han tomado medidas urgentes para proteger a la niña. Se prevén peritajes psicológicos y médicos, así como la posible utilización de la Cámara Gesell para asegurar un ambiente seguro durante su testimonio. Las autoridades mantienen la confidencialidad del caso para proteger la identidad de la víctima, siguiendo las normativas de derechos de niños y adolescentes.

Etiquetas: chilecito abuso sexual unidad especial de atención justicia delitos contra la integridad sexual protección de menores
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