Lunes, 20 de Abril 2026
Desarticulación de red narco: implicaciones para la seguridad en el noroeste argentino
Policiales

Desarticulación de red narco: implicaciones para la seguridad en el noroeste argentino

Se desarticuló una red narco en un megaoperativo que involucró a la PSA y Gendarmería, con más de 150 kilos de drogas y seis detenidos. La investigación sigue abierta, revelando una logística sofisticada en el norte argentino.

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Un importante operativo conjunto entre la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional ha logrado desarticular una red de narcotráfico en el norte argentino, afectando a las provincias de Tucumán, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Este procedimiento se llevó a cabo tras una investigación que duró 310 días y culminó con múltiples allanamientos, destacando uno en Monte Quemado.

Durante el operativo, se arrestaron seis personas y se incautaron más de 150 kilos de drogas, junto con 3 millones de pesos y varios vehículos de alta gama. La banda utilizaba métodos sofisticados de ocultamiento, incluyendo el uso de caminos de limones y colectivos con doble fondo, protegidos por vehículos encargados de su seguridad.

La causa sigue abierta y bajo secreto de sumario, mientras se realizan análisis a siete celulares incautados para identificar nuevos vínculos en la región. Este es un avance importante en la lucha contra el narcotráfico, resaltando la necesidad de una coordinación interprovincial en los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para enfrentar este problema que afecta a la sociedad.

Etiquetas: argentina narcotráfico megaoperativo gendarmería nacional policía de seguridad aeroportuaria seguridad pública
TL;DR

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