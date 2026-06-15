Martes, 16 de Junio 2026
Policiales

Descubren armamento oculto en camión de La Rioja en Chubut: un operativo sorprendente.

Un control de SENASA en la Ruta Nacional 22 reveló un camión de La Rioja con armamento oculto entre nueces. El conductor fue imputado por tenencia ilegal de armas.

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Redacción Equipo Editorial
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Un control de rutina realizado por SENASA en la Ruta Nacional 22 resultó en un operativo policial significativo este sábado. Inspectores detectaron armamento oculto entre una carga de nueces que un camión transportaba desde La Rioja hacia Chubut.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 3:50 de la madrugada, cuando los agentes de SENASA inspeccionaban vehículos de carga. Al notar elementos sospechosos en el camión, se solicitó la intervención del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Colorado, quienes confirmaron la presencia de una escopeta calibre 16 y municiones calibre 32, así como más de una docena de cartuchos calibre 16 escondidos entre los bultos.

El conductor, originario de Comodoro Rivadavia, intentó justificar el hallazgo, afirmando que el armamento era parte de una encomienda. Sin embargo, la fiscalía de turno procedió a imputarlo por tenencia ilegal de armas y ordenó el secuestro del armamento. Además, se descubrió que el camión tenía prohibición de circulación, por lo que se retiró su documentación, dejándolo fuera de servicio hasta regularizar su situación legal.

Etiquetas: la rioja senasa operativo policial armamento tránsito chubut
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