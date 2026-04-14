Martes, 14 de Abril 2026
Desmantelan red de narcotráfico en Aimogasta: dos detenidos por la Policía Federal
Policiales

Desmantelan red de narcotráfico en Aimogasta: dos detenidos por la Policía Federal

La Policía Federal detuvo a dos hombres en un operativo en Aimogasta, desmantelando una red de narcotráfico. Se incautaron drogas, balanzas y celulares. La lucha contra el narcotráfico sigue siendo una prioridad en la región.

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Efectivos de la Policía Federal Argentina desarticularon una organización dedicada a la venta de estupefacientes en un operativo realizado el lunes por la mañana. La investigación previa, basada en tareas de inteligencia, permitió interceptar a un sospechoso que se dirigía a la ciudad de Aimogasta.

Durante la detención, se confirmó que el individuo llevaba cocaína oculta entre sus ropas, lo que llevó a su captura. Este arresto fue crucial para que la Justicia Federal ordenara allanamientos simultáneos en domicilios vinculados a la causa, resultando en la incautación de droga fraccionada, balanzas, teléfonos celulares y elementos de corte.

El operativo, que evidencia el compromiso de las fuerzas de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, culminó con la detención de un segundo implicado, también relacionado con la misma red delictiva. La Policía Federal seguirá realizando labores de inteligencia y operativos, buscando erradicar el narcotráfico y proteger a la comunidad.

Etiquetas: argentina narcotráfico policía federal detención justicia federal drogas
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