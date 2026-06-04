Efemérides del 4 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 4 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 4 de junio de 2026

1951 – en Barcelona (España) se estrena la película El sueño de Andalucía, protagonizada por Luis Mariano y Carmen Sevilla, y dirigido por Luis Lucía.

– en Barcelona (España) se estrena la película El sueño de Andalucía, protagonizada por Luis Mariano y Carmen Sevilla, y dirigido por Luis Lucía. 1952 – en Argentina, tras la reelección en noviembre de 1951, Perón toma posesión nuevamente de la presidencia argentina.

– en Argentina, tras la reelección en noviembre de 1951, Perón toma posesión nuevamente de la presidencia argentina. 1975 – en Argentina el nuevo ministro de economía Celestino Rodrigo lanza un drástico plan de ajuste para combatir la inflación, reducir el déficit fiscal y sincerar el tipo de cambio, dando origen a la grave crisis económica y social conocida como el Rodrigazo.

– en Argentina el nuevo ministro de economía Celestino Rodrigo lanza un drástico plan de ajuste para combatir la inflación, reducir el déficit fiscal y sincerar el tipo de cambio, dando origen a la grave crisis económica y social conocida como el Rodrigazo. 1982 – el club de fútbol F. C. Barcelona anuncia el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi mil millones de pesetas.

– el club de fútbol F. C. Barcelona anuncia el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi mil millones de pesetas. 1983 – la Dictadura cívico militar argentina (1976-1983) ―en sus últimos meses de vida― restablece el derecho a la huelga.

– la Dictadura cívico militar argentina (1976-1983) ―en sus últimos meses de vida― restablece el derecho a la huelga. 2002 – en Buenos Aires, el presidente uruguayo Jorge Batlle llora al pedir disculpas por sus dichos contra Argentina en un medio estadounidense.

– en Buenos Aires, el presidente uruguayo Jorge Batlle llora al pedir disculpas por sus dichos contra Argentina en un medio estadounidense. 2005 – en Chile, Marcelo Salas convierte su gol número 35 ante la escuadra de Bolivia, y se transforma en el goleador histórico de la selección de fútbol de Chile.

– en Chile, Marcelo Salas convierte su gol número 35 ante la escuadra de Bolivia, y se transforma en el goleador histórico de la selección de fútbol de Chile. 2011 – en Buenos Aires se abre la investigación sobre el caso de Aerolíneas Argentinas, gestionada por Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, acusado de vaciar la compañía y de administración fraudulenta. Las agencias de calificación de deuda son criticadas por su falta de previsión de la crisis y de la valoración positiva de las hipotecas basura, que dieron origen a la debacle financiera.

– en Buenos Aires se abre la investigación sobre el caso de Aerolíneas Argentinas, gestionada por Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, acusado de vaciar la compañía y de administración fraudulenta. Las agencias de calificación de deuda son criticadas por su falta de previsión de la crisis y de la valoración positiva de las hipotecas basura, que dieron origen a la debacle financiera. 2011 – en Chile comienza la erupción del volcán Puyehue.

– en Chile comienza la erupción del volcán Puyehue. 2021 – El Club Atlético Colón de Santa Fe Argentina sale campeón de la copa de la liga nacional por primera vez en 116 años, y la ciudad de Santa Fe queda tomada por sus simpatizantes que festejaron durante 3 días en las calles de la ciudad.

💡 ¿Sabías que...? El 4 de junio de 1989, las fuerzas chinas llevaron a cabo una violenta represión contra manifestantes pro-democracia en la Plaza de Tiananmén en Pekín. Este evento resultó en miles de muertos y heridos, y se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en China. A pesar de su importancia histórica, el gobierno chino sigue censurando información sobre la masacre.

En el mundo: 4 de junio de 2026