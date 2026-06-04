Efemérides del 4 de junio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 4 de junio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 4 de junio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 4 de junio de 2026
- 1951 – en Barcelona (España) se estrena la película El sueño de Andalucía, protagonizada por Luis Mariano y Carmen Sevilla, y dirigido por Luis Lucía.
- 1952 – en Argentina, tras la reelección en noviembre de 1951, Perón toma posesión nuevamente de la presidencia argentina.
- 1975 – en Argentina el nuevo ministro de economía Celestino Rodrigo lanza un drástico plan de ajuste para combatir la inflación, reducir el déficit fiscal y sincerar el tipo de cambio, dando origen a la grave crisis económica y social conocida como el Rodrigazo.
- 1982 – el club de fútbol F. C. Barcelona anuncia el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi mil millones de pesetas.
- 1983 – la Dictadura cívico militar argentina (1976-1983) ―en sus últimos meses de vida― restablece el derecho a la huelga.
- 2002 – en Buenos Aires, el presidente uruguayo Jorge Batlle llora al pedir disculpas por sus dichos contra Argentina en un medio estadounidense.
- 2005 – en Chile, Marcelo Salas convierte su gol número 35 ante la escuadra de Bolivia, y se transforma en el goleador histórico de la selección de fútbol de Chile.
- 2011 – en Buenos Aires se abre la investigación sobre el caso de Aerolíneas Argentinas, gestionada por Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, acusado de vaciar la compañía y de administración fraudulenta. Las agencias de calificación de deuda son criticadas por su falta de previsión de la crisis y de la valoración positiva de las hipotecas basura, que dieron origen a la debacle financiera.
- 2011 – en Chile comienza la erupción del volcán Puyehue.
- 2021 – El Club Atlético Colón de Santa Fe Argentina sale campeón de la copa de la liga nacional por primera vez en 116 años, y la ciudad de Santa Fe queda tomada por sus simpatizantes que festejaron durante 3 días en las calles de la ciudad.
El 4 de junio de 1989, las fuerzas chinas llevaron a cabo una violenta represión contra manifestantes pro-democracia en la Plaza de Tiananmén en Pekín. Este evento resultó en miles de muertos y heridos, y se ha convertido en un símbolo de la lucha por los derechos humanos en China. A pesar de su importancia histórica, el gobierno chino sigue censurando información sobre la masacre.
En el mundo: 4 de junio de 2026
- -780 – en China se describe por primera vez en la historia un eclipse solar.
- 1027 – En Alpuente, Hisham III es proclamado califa de Córdoba, no pudiendo entrar en la capital, en manos de sus opositores, hasta 1029. Con su exilio a la zona de Lérida en 1031 se disolverá el Califato de Córdoba iniciándose el periodo de los reinos de taifas.
- 1039 – en Alemania Enrique III el Negro es coronado rey.
- 1094 – en el Reino de Aragón, Pedro I sucede a su padre Sancho Ramírez.
- 1170 – en España, Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón firman el Tratado de Sahagún .
- 1411 – El rey Carlos VI de Francia, concede a los habitantes de la localidad de Roquefort-sur-Soulzon, el monopolio de la maduración del queso Roquefort.
- 1536 – el conquistador español Diego de Almagro llega a Chile.
- 1561 – El campanario de la catedral medieval de San Pablo en Londres , es destruido en un incendio provocado por un rayo y nunca se reconstruye.
- 1574 – el capitán Luis de Fuentes y Vargas se funda Tupiza, una de las primeras ciudades virreinales españolas en la actual Bolivia.
- 1615 – Durante el asedio de Osaka, las fuerzas al mando de Tokugawa Ieyasu toman el castillo de Osaka en Japón.
- 1669 – en la actual España, Juan José de Austria es nombrado virrey de Aragón.
- 1684 – el general francés Crequi toma la ciudad de Luxemburgo, defendida por el príncipe de Chimay, al mando de una guarnición hispanovalona.
- 1741 – en España aparece por primera vez la palabra «manzanilla» en referencia a los vinos de Sanlúcar de Barrameda.
- 1745 – En la batalla de Hohenfriedberg, el ejército prusiano de Federico II el Grande derrota a un ejército austríaco, bajo el mando del príncipe Carlos Alejandro de Lorena durante la Guerra de Sucesión Austriaca.
- 1765 – en la actual Guatemala, el primer asentamiento de la ciudad de Chiquimula es destruido por un violento huracán y varios temblores de tierra, conocidos como Terremotos de la Santísima Trinidad, que provocan deslaves e inundaciones.
- 1783 – en Francia, los hermanos Montgolfier realizan el primer viaje en globo aerostático de la Historia.
- 1830 – en Arboleda (Colombia) es asesinado el general venezolano Antonio José de Sucre, héroe de la independencia hispanoamericana.
- 1846 – 35 km al norte de Rosario (Argentina) las fuerzas rosistas del general Lucio Mansilla destruyen 6 de 12 buques de guerra franceses y británicos en la batalla de Quebracho.
- 1855 – El mayor Henry C. Wayne parte de Nueva York a bordo del USS Supply, para conseguir camellos para establecer el Cuerpo de Camellos de Estados Unidos.
- 1876 – Un tren expreso llamado Transcontinental Express llega a San Francisco a través del primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, en solo 83 horas y 39 minutos después de salir de la ciudad de Nueva York .
- 1878 – el sultán de Turquía cede la posesión de la isla de Chipre al Reino Unido.
- 1896 – En Detroit, Henry Ford completa el Ford Quadricycle, su primer automóvil propulsado con gasolina.
- 1900 – en París (Francia) se inaugura la exposición del escultor Auguste Rodin.
- 1901 – en Suecia se establece el servicio militar obligatorio.
- 1902 – en el Museo del Louvre (París) se abre el Museo de Artes Decorativas.
- 1903 – en Rusia se publica el decreto sobre el estatuto de los judíos, el cual les prohíbe poseer inmuebles o tierras fuera de sus zonas de residencia.
- 1910 – en Prusia (norte de la actual Alemania) el parlamento aprueba ―con los votos en contra de centristas, conservadores y polacos―, la incineración de cadáveres.
- 1912 – Massachusetts se convierte en el primer estado de los Estados Unidos en establecer un salario mínimo.
- 1916 – comienza la ofensiva rusa contra los ejércitos austrohúngaros, dirigida por el general Alekséi Brusílov.
- 1917 – en Tréveris, el ejército francés lanza un ataque aéreo sobre la población civil.
- 1920 – los Aliados y el Reino de Hungría firman el Tratado de Trianon, en el que se delimitan las fronteras entre Checoslovaquia, Rumania y Yugoslavia y por el que Hungría pierde el 71% de su territorio y el 63% de su población.
- 1923 – en la mina de estaño de Uncía (Bolivia), el Gobierno del presidente constitucional Bautista Saavedra Mallea (1870-1939) hace tirotear a los mineros y sus familias. Mueren unas siete personas.
- 1923 – en Barcelona (España) se estrena la película Mujeres frívolas, interpretada por Ramón Novarro.
- 1927 – en Yakarta, Ahmed Sukarno funda el Partido Nacional Indonesio, con el objetivo de conseguir la independencia.
- 1927 – Yugoslavia rompe relaciones diplomáticas con Albania.
- 1930 – Carlos Flix vence a Petit Biquet y reconquista el campeonato europeo de boxeo de peso gallo.
- 1931 – en Madrid (España) vuelve a publicarse el periódico ABC.
- 1932 – en Chile, Marmaduque Grove lidera un golpe de Estado que proclama la República Socialista de Chile.
- 1932 – en Barcelona, (España), se acuerda instalar hornos crematorios en los cementerios para incinerar cadáveres.
- 1936 – en Asturias, (España), estalla una huelga general minera.
- 1936 – en Francia, tras la victoria electoral del Frente Popular, dimite el gabinete del radical-socialista Albert Sarraut.
- 1938 – en Alemania, Adolf Hitler nombra a Martin Bormann jefe de su cancillería particular y ayudante de su Estado Mayor personal.
- 1940 – Segunda Guerra Mundial, finaliza la evacuación de Dunkerque (Operación Dinamo), las Fuerzas Armadas Británicas completan la evacuación de 338.000 soldados de Dunkerque (Francia). Ese mismo día, el presidente Winston Churchill pronuncia en la Cámara de los Comunes, su famoso discurso «Lucharemos en las playas».
- 1941 – en Irak, fuerzas invasoras británicas ocupan Mosul; todo el país queda en poder del Reino Unido.
- 1942 – en Oceanía ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― comienza la Batalla de Midway.
- 1942 – en Praga, muere a causa de sus heridas Reinhard Heydrich, jefe de la Gestapo nazi. Heydrich había sido emboscado por comandos checos en el marco de la Operación Antropoide, el día 27 de mayo de ese año.
- 1943 – en Argentina estalla la Revolución del 43 que establecería un gobierno militar de facto.
- 1943 – en Argel se constituye el Comité Francés de Liberación Nacional, presidido por Charles De Gaulle y Henri-Honoré Giraud.
- 1944 – los aliados entran en Roma (Italia).
- 1946 – en Argentina asume su primera presidencia Juan Domingo Perón.
- 1948 – en Asunción (Paraguay), Juan Manuel Frutos se convierte en presidente provisional tras la dimisión de Moríñigo.
- 1951 – en Barcelona (España) se estrena la película El sueño de Andalucía, protagonizada por Luis Mariano y Carmen Sevilla, y dirigido por Luis Lucía.
- 1952 – en Argentina, tras la reelección en noviembre de 1951, Perón toma posesión nuevamente de la presidencia argentina.
- 1952 – en Barcelona (España) se inaugura la factoría de la empresa SEAT.
- 1952 – en Panamá, el coronel Remón gana las elecciones generales.
- 1953 – en el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona la bomba atómica Clímax, de 61 kilotones. Es la bomba número 45 del total de 1054 bombas atómicas que hizo detonar ese país entre 1945 y 1992.
- 1953 – en las provincias cubanas de La Habana, Matanzas y Pinar del Río se producen graves inundaciones.
- 1954 – firma del tratado por el que Francia reconoce la independencia del Vietnam de Bao-Dai.
- 1955 – en Granada (España) se registra un temblor de tierra de 5 a 6 grados en la escala Richter, con una duración de 6 segundos, y con el epicentro localizado a 15 km de la ciudad.
- 1965 – el atleta australiano Ron Clarke logra el récord mundial de los 5000 metros, con una marca de 13' 25.8.
- 1969 – en Kinshasa (Congo) mueren más de cien estudiantes en una manifestación, tras la represión del ejército de Mobutu.
- 1970 – en Oceanía las islas Tonga se independizan del Imperio británico.
- 1970 – El Salvador y Honduras firman un acuerdo en San José de Costa Rica que pone fin a la Guerra del Fútbol.
- 1972 – el tenista español Andrés Gimeno gana el trofeo de Roland Garros, tras vencer en la final al francés Proisy por 4-6, 6-3, 6-1, 6-1.
- 1974 – en Phnom Penh (Camboya) muere el ministro de Educación, Keo Sanghim, en las violentas manifestaciones estudiantiles.
- 1975 – en Argentina el nuevo ministro de economía Celestino Rodrigo lanza un drástico plan de ajuste para combatir la inflación, reducir el déficit fiscal y sincerar el tipo de cambio, dando origen a la grave crisis económica y social conocida como el Rodrigazo.
- 1977 – en Japón, la cadena TV Asahi comienza a retransmitir el animé Voltus V.
- 1978 – en Colombia, Julio César Turbay Ayala es elegido presidente.
- 1979 – en Sudáfrica dimite el presidente Balthazar Vorster.
- 1982 – tropas israelíes invaden Líbano y llegan hasta Beirut.
- 1982 – el club de fútbol F. C. Barcelona anuncia el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi mil millones de pesetas.
- 1983 – la Dictadura cívico militar argentina (1976-1983) ―en sus últimos meses de vida― restablece el derecho a la huelga.
- 1985 – en Luxemburgo, 27 países europeos firman el Acuerdo de Schengen.
- 1985 – en el atolón de Mururoa (en el Pacífico sur) Francia realiza una prueba nuclear subterránea.
- 1986 – en toda España se celebran manifestaciones populares contra el proyecto de Ley de Reforma de Pensiones.
- 1989 – en Pekín (China), el Gobierno ordena la represión de estudiantes en la plaza Tian Anmen. Mueren entre 800 y 2400 personas.
- 1989 – en Polonia, el sindicato Solidaridad de Lech Walesa gana las elecciones.
- 1993 – en Cuba, la cosecha de azúcar se estanca en los 4 millones de toneladas, la peor de los últimos años.
- 1993 – en Venezuela, Ramón J. Velásquez es elegido como nuevo presidente interino de este país hasta el 2 de febrero de 1994.
- 1994 – en Reino Unido se rinde homenaje a los soldados caídos en la conmemoración del 50.º aniversario del desembarco aliado en Normandía.
- 1996 – la banda de thrash metal Metallica edita Load su sexto disco de estudio
- 1998 – El gobierno peruano en pleno presenta la dimisión al presidente del país Alberto Fujimori.
- 1999 – Los quince jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea ponen en marcha la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) bajo la tutela del español Javier Solana.
- 2000 – Los líderes de las dos grandes potencias nucleares, Bill Clinton (EE. UU) y Vladímir Putin (Rusia), acuerdan en Moscú la destrucción de 68 toneladas de plutonio y su reconversión para usos pacíficos.
- 2001 – en Katmandú, Gyanendra se convierte en rey de Nepal después del suicidio de su sobrino Dipendra.
- 2002 – en Buenos Aires, el presidente uruguayo Jorge Batlle llora al pedir disculpas por sus dichos contra Argentina en un medio estadounidense.
- 2002 – en Chile mueren diez personas por el temporal de fuertes lluvias que azota el país.
- 2002 – El Gobierno italiano de Silvio Berlusconi logra aprobar en el Parlamento la nueva ley de inmigración, un texto que endurece las medidas contra la llegada de extranjeros al país y que fue calificado de "racista" por la oposición.
- 2002 – en España, una amplia mayoría de los diputados aprueba en el Congreso español la nueva Ley de Partidos para ilegalizar a Batasuna.
- 2003 – en el sur de Afganistán, fuerzas estadounidenses matan a 40 guerrilleros de la resistencia talibana.
- 2003 – en Madrid, la bióloga molecular Margarita Salas lee su discurso de ingreso en la Real Academia Española.
- 2003 – Nacimiento de la Mixi Manuela Agustina Mafud
- 2004 – TNA Wrestling emite su primer programa televisado, TNA Impact!'.
- 2004 – El Gobierno español aprueba el anteproyecto de Ley Orgánica contra la violencia ejercida sobre las mujeres.
- 2005 – en Chile, Marcelo Salas convierte su gol número 35 ante la escuadra de Bolivia, y se transforma en el goleador histórico de la selección de fútbol de Chile.
- 2005 – El gimnasta madrileño Rafael Martínez se proclama campeón del concurso general en los europeos de gimnasia.
- 2006 – en Perú, Alan García es elegido por segunda vez como presidente constitucional, derrotando al nacionalista Ollanta Humala.
- 2006 – El Fútbol Club Barcelona consigue su 17.º título de liga de balonmano.
- 2006 – en Jerez, el Gimnàstic de Tarragona asciende a la Primera División Española, tras empatar 0-0 en el Estadio Municipal de Chapín.
- 2007 – en Londres, Paul McCartney publica su disco Memory Almost Full.
- 2007 – La banda terrorista ETA anuncia a través de un comunicado el fin del alto el fuego y su regreso a la actividad armada "en todos los frentes".
- 2007 – El Gobierno colombiano libera al guerrillero Rodrigo Granda, el canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
- 2008 – El Comité Olímpico Internacional (COI) aprueba a la ciudad de Madrid, en el 2.º lugar, para competir en las elecciones para la sede en los Juegos Olímpicos del año 2016.
- 2008 – En España, cinco investigadores en el campo de la ciencia de los materiales y la nanotecnología reciben el premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.
- 2008 – Enel, el mayor productor de electricidad italiano, reconvierte sus centrales de producción de electricidad del petróleo al carbón, en sentido contrario a la tendencia mundial de hacer las centrales de energía menos contaminantes.
- 2009 – Cuba declina el ofrecimiento de su reingreso a la OEA.
- 2009 – el director de cine y televisión David Attenborough resulta elegido para recibir el premio Príncipe de Asturias de las Ciencias Sociales, "por sus grandes aportes a la defensa de la vida y a la conservación del planeta".
- 2010 – Naoto Kan, ex ministro de Finanzas de Japón, es elegido presidente del Partido Democrático (PD) y sustituye al renunciado Yukio Hatoyama, siendo el 6.º jefe de Gobierno desde 2006.
- 2010 – es publicado el álbum Bionic de Christina Aguilera.
- 2011 – Hungría acusa los mismos problemas que Grecia en cuanto al estado de su economía, por lo que pierde más de un 10% en un día en la Bolsa, y suspende las operaciones.
- 2011 – en Buenos Aires se abre la investigación sobre el caso de Aerolíneas Argentinas, gestionada por Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, acusado de vaciar la compañía y de administración fraudulenta. Las agencias de calificación de deuda son criticadas por su falta de previsión de la crisis y de la valoración positiva de las hipotecas basura, que dieron origen a la debacle financiera.
- 2011 – Japón lanza un cohete portando una sonda provista de una vela espacial que obtiene energía solar a través de fotones y que, según se anuncia, llegará a Venus.
- 2011 – en Chile comienza la erupción del volcán Puyehue.
- 2011 – la justicia chilena comienza a investigar formalmente la muerte de Salvador Allende, Pablo Neruda y Eduardo Frei Montalva, por primera vez desde el golpe de Augusto Pinochet en septiembre de 1973.
- 2011 – en Libia, helicópteros de asalto de la OTAN entran en acción en la guerra de Libia contra el Gobierno de Muamar el Gadafi.
- 2011 – la tenista china Na Li gana el torneo Roland Garros y se convierte en la primera campeona asiática de un gran título.
- 2016 – la tenista hispanovenezolana Garbiñe Muguruza gana el torneo de Roland Garros al vencer a la estadounidense Serena Williams.
- 2017 – en Mánchester, Reino Unido se celebra One Love Manchester, un concierto benéfico organizado por la cantante estadounidense Ariana Grande para recaudar fondos para los servicios de emergencia de MRC y Londres tras los atentados de Mánchester de 2017 (durante un concierto de la cantante) y de Londres de 2017, este último acaecido el día anterior.
- 2019 – En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Los Ángeles, California es detenido el líder de la iglesia La luz del mundo Naasón Merarí Joaquín García acusado por presunto abuso sexual infantil, tráfico de personas, pornografía infantil y otros delitos.
- 2021 – El Club Atlético Colón de Santa Fe Argentina sale campeón de la copa de la liga nacional por primera vez en 116 años, y la ciudad de Santa Fe queda tomada por sus simpatizantes que festejaron durante 3 días en las calles de la ciudad.
- 2024 – Ocurrió una extraordinaria alineación planetaria entre Mercurio, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno.