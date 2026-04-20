Lunes, 20 de Abril 2026
Detención de Bordón por desobediencia genera inquietud en la comunidad riojana
Policiales

Detención de Bordón por desobediencia genera inquietud en la comunidad riojana

Un ciudadano fue aprehendido el 16 de abril por desobediencia a la autoridad, tras incumplir medidas de protección contra la violencia de género. Su abogado generó resistencia, complicando el procedimiento.

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El Ministerio Público Fiscal anunció la detención de un ciudadano, Bordón, el 16 de abril de 2026, por presunta desobediencia a la autoridad, según el artículo 239 del Código Penal. Esta acción se llevó a cabo en un procedimiento de flagrancia debido a su incumplimiento de medidas de protección impuestas por el Juzgado de Instrucción de Violencia de Género y Protección Integral de Menores N° 2.

Las medidas tenían como objetivo proteger a una mujer en situación de vulnerabilidad, en cumplimiento de la Ley Nacional N° 26.485 y los compromisos internacionales asumidos por Argentina. Durante el procedimiento, la defensora del imputado generó resistencia, complicando el avance del proceso y provocando una situación de tensión con el personal policial.

Ante esta situación, el Ministerio Público Fiscal decidió intervenir para restablecer el orden. La intervención fue operativa y no punitiva, buscando asegurar el cumplimiento de las medidas dispuestas. Una vez superado el incidente, no se impulsó una acción penal contra la profesional, ya que se logró el objetivo de la intervención.

Etiquetas: argentina violencia de género desobediencia a la autoridad procedimiento de flagrancia ministerio público fiscal derechos de la mujer
TL;DR

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