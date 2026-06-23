Detención de efectivo policial por casos de violencia de género en Jardín Residencial

Un efectivo policial de una Comisaría de Capital fue detenido en la madrugada de este lunes tras un incidente de violencia de género. El hecho ocurrió alrededor de las 4.00 de la mañana en una vivienda del barrio Jardín Residencial, donde la víctima, en una relación con el agresor de entre uno y dos meses, solicitó que este se retirara del inmueble debido a su comportamiento agresivo.
La mujer reportó el episodio al servicio de emergencias 911, mencionando que sufrió un hematoma y un traumatismo facial en el pómulo derecho como resultado del altercado. El suboficial, que se encontraba bajo los efectos del alcohol, fue detenido por el personal policial que acudió al lugar.
La fiscalía de turno, liderada por la doctora Andrea Moreno, calificó el hecho como Lesiones Leves Calificadas por el Vínculo y actuó en flagrancia. El efectivo permanece en la Dirección de Bomberos a disposición de la justicia. Este caso pone de relieve la persistente problemática de la violencia de género en la región, un tema que preocupa tanto a las autoridades como a la sociedad civil.