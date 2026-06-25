Jueves, 25 de Junio 2026
Policiales

Detenido un pasajero en La Rioja tras incautación de 1,6 kilos de marihuana en un micro

Un operativo de Gendarmería en la Ruta Nacional N° 38 interceptó 1,656 kg de cannabis sativa en un ómnibus. Un pasajero fue detenido. La vigilancia en esta ruta es clave para combatir el narcotráfico.

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Un operativo de la Gendarmería Nacional en la Ruta Nacional N° 38 resultó en la incautación de un cargamento de drogas con destino a Mendoza. El Grupo “Talamuyuna” del Escuadrón 58 “La Rioja” detuvo un transporte de pasajeros que venía de La Quiaca, Jujuy.

Durante la revisión del vehículo, asistidos por un can detector de narcóticos, se encontraron varios paquetes de cannabis sativa ocultos entre los asientos, con un peso total de 1 kilo y 656 gramos. Un pasajero fue detenido como responsable de la carga y quedó a disposición de la justicia federal.

Estos controles son parte de las acciones de la Gendarmería para combatir el narcotráfico en el país, destacando la importancia de la colaboración entre distintos cuerpos de seguridad. Además, la vigilancia en la Ruta Nacional N° 38 es crucial para la seguridad pública, ya que esta vía es un punto clave para el movimiento de cargas legales e ilegales.

La presencia de las fuerzas de seguridad no solo ayuda a prevenir el tráfico de drogas, sino que también mejora la percepción de seguridad entre los ciudadanos que transitan por estas rutas. La Gendarmería continuará con estos operativos para reforzar la seguridad en la región.

Etiquetas: gendarmería nacional narcotráfico ruta nacional 38 control de drogas argentina seguridad pública
TL;DR

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