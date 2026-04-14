Martes, 14 de Abril 2026
Diego Ahumada regresa a casa: final feliz tras una búsqueda exhaustiva en la capital riojana
Policiales

Diego Ahumada regresa a casa: final feliz tras una búsqueda exhaustiva en la capital riojana

Diego Ahumada, de 45 años, fue encontrado sano y salvo en la capital riojana tras intensas horas de búsqueda. La colaboración entre la Policía y la comunidad fue crucial en este operativo.

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Tras un intenso operativo de búsqueda, Diego Ahumada, de 45 años, fue encontrado sano y salvo en la capital riojana. La noticia fue confirmada por fuentes policiales, brindando un alivio considerable a sus familiares y amigos, quienes habían reportado su desaparición.

La búsqueda se activó luego de que se notificara su ausencia, lo que llevó a las fuerzas de seguridad a desplegar un operativo que incluyó patrullajes y la revisión de cámaras de seguridad en puntos estratégicos de la ciudad. Las autoridades trabajaron en coordinación con diferentes áreas para localizar al hombre.

La comunidad también jugó un papel importante, utilizando redes sociales para difundir información que ayudara a acelerar su localización. Este suceso destacó la colaboración efectiva entre la Policía y los ciudadanos en situaciones de emergencia.

Con el hallazgo de Ahumada, se espera que se realicen los trámites necesarios para su reencuentro con sus seres queridos, subrayando la importancia de una respuesta rápida ante casos de desaparición.

Etiquetas: la rioja diego ahumada búsqueda de personas policiales seguridad comunidad
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